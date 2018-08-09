Свежая зелень прекрасно сочетается со всеми продуктами, оттеняя и дополняя их вкус. К сожалению, в большинстве блюд этот ароматный ингредиент играет второстепенную роль: обычно для приготовления салатов, гарниров и первых блюд достаточно всего нескольких веточек или листьев зелени, остальная же часть продукта просто лежит в холодильнике и со временем пропадает.

Чтобы такой полезный продукт не пропадал зря, ему можно найти полезное применение. Делимся с вами списком из 9 простых кулинарных хитростей, которые помогут без остатка использовать свежую зелень.

Приготовить ароматное сливочное масло

Из остатков зелени можно приготовить ароматное сливочное масло. Оставшуюся в холодильнике зелень или травы нужно мелко нарезать и смешать со слегка подтаявшим сливочным маслом. Полученную массу можно смело добавлять к гарнирам или просто намазывать на бутерброды, приготовленные к завтраку. Привычный вкус продуктов с добавлением такого ингредиента раскрывается по-новому. А самое главное — хранить в таком виде продукт можно до 6 месяцев.

Использовать в качестве декора

В основном хозяйки предпочитают выкладывать листочки свежей зелени поверх нарезок или использовать ее в качестве дополнения к салатам, основным и первым блюдам. Но на этом границы возможностей зелени не заканчиваются. К примеру, мяту можно использовать для украшения коктейлей и десертов, а укроп и петрушку — для выпечки.

Добавить в выпечку

Свежую зелень можно и даже нужно включать в рецептуру любимой выпечки. Такой продукт может стать секретным ингредиентом любой выпечки и поможет максимально раскрыться вкусу готового блюда.

Смело добавляйте измельченную зелень в блинчики, оладьи и котлеты. Поверьте, с таким продуктом блюдо станет ароматным, очень нежным и пикантным на вкус.

Приготовить заправку к салатам

Для приготовления дрессингов свежие травы подходят идеально. Добавляйте к основе из уксуса, растительного масла, сметаны или лимонного сока по одной столовой ложке измельченной зелени. Вот увидите, вполне привычные заправки приобретут особый вкус и аромат и идеально дополнят любимый салат.

Приготовить соус

Оставшиеся травы и зелень можно смело добавлять на этапе приготовления блюда непосредственно в сковороду. При нагревании они придадут аромат маслу, в котором будут обжариваться. Далее дело за малым: просто возьмите ароматную жидкость и приготовьте на ее основе вкуснейший соус. Полученным пряным соусом поливайте мясные блюда, рыбу и овощи.

Сделать маринады

Когда на улице теплая погода, так и хочется отправиться на природу и полакомиться шашлыком и овощами, приготовленными на гриле. Но что делать, если на кухне не оказалось специй? Пучок оставшейся зелени в этом случае будет как нельзя кстати. Используйте зелень вместо специй для приготовления маринада. Просто измельчите ее и смешайте с солью, а затем натрите блюдо, которое собираетесь приготовить на природе. Мясо и овощи, приготовленные в таком маринаде, получаются очень вкусными, выглядят аппетитно и, самое главное, получаются очень полезными для организма.

Высушить зелень

Тем, кто не особо любит возиться с соусами и маринадами, можно прибегнуть к другой кулинарной уловке. Пряные травы можно высушить и сохранить до более подходящего случая. Для этого зелень нужно хорошенько промыть и протереть бумажной салфеткой.

Потом ее нужно равномерно распределить на противне с разложенной пергаментной бумагой и отправить его в темное место. Сушеная зелень имеет более концентрированный аромат и поэтому расходуется более экономно.

Сварить вкусный сироп

Зелень может пригодиться и для приготовления напитков. Если к горсти свежей зелени добавить, к примеру, мяту, розмарин или чабер и смешать все это с водой и небольшим количеством сахара, то можно получить очень вкусный сироп. Все, что для этого нужно, так это просто смешать ингредиенты и довести их до кипения. Полученный сироп нужно снять с огня и охладить, а затем смело добавлять в чай, лимонад или коктейли.

Приготовить освежающий напиток

Приготовить из зелени можно и особый напиток — настоянную на зелени воду. Такая структурированная вода обладает отличными тонизирующими свойствами и значительно ускоряет обменные процессы в организме. Для ее приготовления нужно горсть свежей зелени, а лучше нескольких видов, положить в емкость, залить водой и отправить настаиваться в холодильник. Примерно через неделю вы получите полезный напиток с оригинальным вкусом и приятным ароматом, который можно пить в течение дня вместо воды.

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