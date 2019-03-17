Так уж сложилось, что для большинства южан любимый продукт питания – мясо. Любит наш народ душистую баранину, полезную конину, а то, что по весне лезет из земли, чаще всего рассматривает просто как корм для этих самых барашков и лошадей. И зря. Это же самые необходимые нам сейчас витамины. Не забыли, весна – время авитаминоза. А аптечные витаминчики стоят нынче как несколько кило хорошего мяса.

На ярмарках и базарах Шымкента, Ленгера, Кентау, Жетысая, Арыси и других городов Южного Казахстана сейчас полное изобилие. И мяса полно, и овощей, и фруктов. И наших, и привозных. И все же мы советуем вам обратить особое внимание на первую зелень. Зеленый лук, салат, щавель, шпинат, молодую редиску, укроп-петрушку… В них полно действительно нужных нам витаминов и микроэлементов.

Взять обычный щавель. Вот варите вы из него зеленый борщ и даже не задумываетесь, сколько в этой «траве» всего полезного. Особенно для женского здоровья. Великий Авиценна, например, рекомендовал щавель от различных женских недомоганий и в период климакса. Отвар из щавеля снимает многие неприятные проявления этого периода. Нужно заварить 1 столовую ложку листьев (свежих или сухих) в стакане кипятка, настоять 1 час и пить по трети стакана 3 раза в день за полчаса до еды.

Пробуйте добавлять свежий щавель в весенние салаты. Ведь в нем полно витаминов группы В – В1, В2, В5, В6, В9. А ведь это самая полезная группа, от которой зависит протекание жизненно важных процессов. В-витамины регулируют работу нервной и сердечно-сосудистой систем, помогают справляться со стрессами и депрессией, необходимы для нормальной работы ЖКТ.

Старайтесь есть щавель именно сейчас, пока он молодой, и в нем много фолиевой и аскорбиновой кислоты. Потому как кислота щавелевая, которая преобладает в более зрелых растениях, опасна для людей с болезнями почек и мочевыделительной системы в целом, для тех, у кого подагра и остеопороз.

А как вы относитесь к шпинату? Не удивлюсь, если многие сейчас сказали: да никак, это не наша «трава». Действительно – не наша. Но сейчас и у нас на базарах шпинат найти не так уж сложно. Его сезон – ранняя весна. А почему мы его очень рекомендуем, так это потому, что он особенно полезен для жителей областей, которые испытывают нехватку йода, а значит, для нас. К тому же шпинат – отличный источник растительного белка и железа. Это прекрасное средство для очищения кишечника от токсинов и шлаков, настоящая метла, которая из нас выметет весь мусор.

Шпинат рекомендуют есть при заболеваниях нервной системы, истощении, малокровии, гипертонической болезни, сахарном диабете. Не рекомендуется он лишь тем, кто страдает моче-, почечно-, желчнокаменной болезнями и подагрой.

Шпинат, смешанный с вареными яйцами, брынзой и другой зеленью – это отличная начинка для пирогов.

А что еще интересного можно приготовить из шпината? Очень простое и вкусное блюдо – всяческие запеканки.

Один такой рецепт перед вами.

Запеканка из шпината и лапши

Понадобятся: 1 кг шпината, по 1 ст. ложке лимонного сока и лимонной цедры, четверть или чуть меньше стакана сахара, 5 яиц, 2 ст. ложки сливочного масла и соль по вкусу. А еще полпачки лапши или макаронов, которые предварительно нужно отварить.

Итак, готовим. Шпинат отварить минут пять, отжать от воды, пропустить через мясорубку, смешать с лимонным соком и цедрой, вбить яйца, всыпать сахар и хорошо еще раз взбить всю массу. Отваренную в соленой воде лапшу хорошо промыть под холодной водой, смешать со шпинатом. Сковороду смазать маслом, выложить всю массу, сверху можно посыпать сыром и запечь. Подавать со сметаной.

Из кухни снова перемещаемся на ярмарку, а там – свежая молодая редиска. Ее и готовить не надо, сразу резать в салаты и окрошки, или хрустеть яркими шариками просто так. Хотя нет, не просто так. А чтобы, например, погонять «плохой» холестерин, укрепить зубы и кости, помочь глазам лучше видеть. Полезен редис тем, кто страдает подагрой, ожирением, сахарным диабетом, ведь в нем содержатся вещества, которые стабилизируют уровень сахара в крови. Кстати, молодые листья редиса тоже весьма полезны. Их также можно добавлять в салаты и окрошки.

А какие фрукты сейчас, в начале весны, помогут пополнить наш витаминный запас?

Витамин С ищите в лимонах. К слову, лимон можно смело бросать в горячий чай без опасения потерять витамины после тепловой обработки. Если в ваших морозилках остались замороженные вишни, смородина, клубника и другие ягоды – налегайте на них.

На базарах и в кладовых все еще много прошлогодних яблок. Но витаминов в них уже совсем мало. В это время они полезны разве что для пищеварения – как источник клетчатки. Когда-то давно я несколько лет прожила на севере. И отлично помню, как народ после восьми месяцев зимы бросался на любую зелень, которая показывалась из земли – молодую крапиву, листья одуванчиков, ботву редиса. Лишь бы хоть как-то подкрепить изголодавшийся по зеленым витаминам организм. У нас с вами положение куда лучше, мы – южане. Так давайте пользоваться этим преимуществом в полной мере.

Яна Котт