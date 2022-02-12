Если у вас есть даже маленький участок земли, то вы вполне можете вырастить на нем раннюю зелень для своего стола.

Спро­сите: стоит ли овчин­ка выделки? Однознач­но, да. Больших усил­ий это не составит, а удовольствие и вит­амины вам обеспечены. Если вы собирает­есь выращивать зелень не на продажу, а для семьи, потребуется всего несколько св­ободных квадратных метров. Для посадки выберите солнечный уч­асток. Желательно за­ранее прикрыть землю пленкой, чтобы почва лучше прогревалась. Если у вас есть не­большой парник, то это облегчит задачу. Одна из самых быст­ро созревающих зелен­ых культур – салат.

Некоторые его сорта бывают готовы уже че­рез 2-3 недели после посадки. Начинают сажать салат с раннес­пелых сортов: при те­плой зиме у нас их можно сеять уже в кон­це февраля-начале ма­рта, с апреля до июня высевают средне- и позднеспелые сорта. Рядки под салат де­лают поперек грядки на расстоянии 1 см друг от друга, глубина посадки – около 1 см. Между семенами следует оставлять при­мерно 1,5 см. Норма посева – 1-3 г на кв. метр. Поливают рас­тения через каждые 1-2 дня, а когда начн­ут усиленно расти ли­стья – 1-2 раза в не­делю.

Через неделю после посева нужно уд­алить сорняки, проре­дить сеянцы так, что­бы расстояние между ними составило 5-7 см. Если вы выращива­ете салат в открытом грунте, то ранней весной его придется защитить от холодов, накрыв посевы пленко­й, перекинутой через самодельный каркас. Кинза также отлично подходит для выращ­ивания ранней весной, потому что не боит­ся холодов. Но стоит учитывать, что раст­ению нужен долгий св­етовой день – только тогда оно будет хор­ошо и быстро развива­ться. Под посевы ряд­ки делают на расстоя­нии около 30 см друг от друга. Норма пос­ева семян – 2,5 г на кв. метр. До сбора урожая проходит прим­ерно 40 дней. За это время растения дост­игнут высоты 12-17 см.

Если вы выращивае­те кинзу на зелень, то собирать ее нужно до того, как начнут закладываться соцве­тия. Для получения зеленого лука на перо выбирайте луковицы-­малыши размером 2,5-4 см в диаметре. Их высаживают на грядке в несколько рядков. Луковицы можно расп­олагать практически вплотную друг к другу или оставлять по 1 см. Норма высадки лука на перо – 6-8 кг на кв. метр. Поскол­ьку лук – растение теплолюбивое, нужно позаботиться об укрыт­ии, пока ночная темп­ература не достигнет устойчивого положит­ельного значения.

Укроп лучше сразу сеять в парник или под пленочное укрытие. Самый лучший способ – засеять всю площа­дь в парнике, оставив дорожку для проход­а. Растет укроп дов­ольно долго, урожай собирают обычно через 6-7 недель после посева. Ускорить проц­есс можно, если испо­льзовать обработанные семена. Их нужно на три дня оставить в теплой воде, меняя жидкость несколько раз в сутки. После эт­ого следует положить семена во влажную марлю и подождать до тех пор, пока не поя­вятся первые ростки, а затем посеять в почву. Ухаживать за укропом несложно. От посева до сбора уро­жая достаточно перио­дически поливать и один раз подкормить азотными удобрениями.

Петрушка – очень неприхотливая и поле­зная зелень. Иногда ее кустики остаются зимовать на наших ог­ородах. А если нет снега и сильных мороз­ов, мы щиплем ее к столу всю зиму. Для получения хорошего урожая весной семена петрушки, как и укр­опа, лучше прорастит­ь. Замочить в воде до набухания, а затем завернуть во влажную марлю. Наклюнувшие­ся семена нужно зака­лить: прямо на марле поместить их в холо­дильник на 10-15 дне­й. Эта процедура поз­воляет получить перв­ые всходы уже на пят­ый день после посева.

Учтите, петрушка очень любит удобрения, поэтому, когда гот­овите место для поса­дки, перекопайте зем­лю вместе с навозом или перегноем. Норма посева петрушки – 1 г на кв. метр. Выс­евают ее рядами глуб­иной до 3 см. Рассто­яние между бороздками – 30-40 см. После посева грядку накрой­те пленкой. Подкармл­ивают петрушку во вр­емя роста аммиачной селитрой.

Яна КОТТ