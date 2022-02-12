Если у вас есть даже маленький участок земли, то вы вполне можете вырастить на нем раннюю зелень для своего стола.
Спросите: стоит ли овчинка выделки? Однозначно, да. Больших усилий это не составит, а удовольствие и витамины вам обеспечены. Если вы собираетесь выращивать зелень не на продажу, а для семьи, потребуется всего несколько свободных квадратных метров. Для посадки выберите солнечный участок. Желательно заранее прикрыть землю пленкой, чтобы почва лучше прогревалась. Если у вас есть небольшой парник, то это облегчит задачу. Одна из самых быстро созревающих зеленых культур – салат.
Некоторые его сорта бывают готовы уже через 2-3 недели после посадки. Начинают сажать салат с раннеспелых сортов: при теплой зиме у нас их можно сеять уже в конце февраля-начале марта, с апреля до июня высевают средне- и позднеспелые сорта. Рядки под салат делают поперек грядки на расстоянии 1 см друг от друга, глубина посадки – около 1 см. Между семенами следует оставлять примерно 1,5 см. Норма посева – 1-3 г на кв. метр. Поливают растения через каждые 1-2 дня, а когда начнут усиленно расти листья – 1-2 раза в неделю.
Через неделю после посева нужно удалить сорняки, проредить сеянцы так, чтобы расстояние между ними составило 5-7 см. Если вы выращиваете салат в открытом грунте, то ранней весной его придется защитить от холодов, накрыв посевы пленкой, перекинутой через самодельный каркас. Кинза также отлично подходит для выращивания ранней весной, потому что не боится холодов. Но стоит учитывать, что растению нужен долгий световой день – только тогда оно будет хорошо и быстро развиваться. Под посевы рядки делают на расстоянии около 30 см друг от друга. Норма посева семян – 2,5 г на кв. метр. До сбора урожая проходит примерно 40 дней. За это время растения достигнут высоты 12-17 см.
Если вы выращиваете кинзу на зелень, то собирать ее нужно до того, как начнут закладываться соцветия. Для получения зеленого лука на перо выбирайте луковицы-малыши размером 2,5-4 см в диаметре. Их высаживают на грядке в несколько рядков. Луковицы можно располагать практически вплотную друг к другу или оставлять по 1 см. Норма высадки лука на перо – 6-8 кг на кв. метр. Поскольку лук – растение теплолюбивое, нужно позаботиться об укрытии, пока ночная температура не достигнет устойчивого положительного значения.
Укроп лучше сразу сеять в парник или под пленочное укрытие. Самый лучший способ – засеять всю площадь в парнике, оставив дорожку для прохода. Растет укроп довольно долго, урожай собирают обычно через 6-7 недель после посева. Ускорить процесс можно, если использовать обработанные семена. Их нужно на три дня оставить в теплой воде, меняя жидкость несколько раз в сутки. После этого следует положить семена во влажную марлю и подождать до тех пор, пока не появятся первые ростки, а затем посеять в почву. Ухаживать за укропом несложно. От посева до сбора урожая достаточно периодически поливать и один раз подкормить азотными удобрениями.
Петрушка – очень неприхотливая и полезная зелень. Иногда ее кустики остаются зимовать на наших огородах. А если нет снега и сильных морозов, мы щиплем ее к столу всю зиму. Для получения хорошего урожая весной семена петрушки, как и укропа, лучше прорастить. Замочить в воде до набухания, а затем завернуть во влажную марлю. Наклюнувшиеся семена нужно закалить: прямо на марле поместить их в холодильник на 10-15 дней. Эта процедура позволяет получить первые всходы уже на пятый день после посева.
Учтите, петрушка очень любит удобрения, поэтому, когда готовите место для посадки, перекопайте землю вместе с навозом или перегноем. Норма посева петрушки – 1 г на кв. метр. Высевают ее рядами глубиной до 3 см. Расстояние между бороздками – 30-40 см. После посева грядку накройте пленкой. Подкармливают петрушку во время роста аммиачной селитрой.
Яна КОТТ