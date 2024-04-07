Весеннее меню: Зеленый пир

Когда, как не сейчас, устроить себе недельку-другую зеленого пира. Когда в ход идет вся первая зелень, которую вы купили на базарах или вырастили на своем участке. Сейчас она особенно нежная и сочная. Хочешь – ешь сырой, а хочешь – готовь быстрые горячие блюда.

Холодный суп со шпинатом и брынзой

За один поход на весеннюю ярмарку можно купить все сразу, что нужно для этого супа. А нужны нам шпинат, зеленый лук, зелень петрушки с укропом, домашний айран (или магазинный кефир) и свежая мягкая брынза. Ну, а горсть риса всегда найдется дома. Только его со шпинатом и придется отварить, остальное добавим как есть, только помоем.

Итак, берем:

* 100 г шпината,

* 3 ст. ложки растительного масла,

* 2 ст. ложки риса,

* 300 мл кефира,

* 4 стебля зеленого лука,

* по 10 г рубленой зелени петрушки и укропа,

* 50 г брынзы,

* соль,

* молотый черный перец.

Шпинат вымойте и порубите. В сковороде разогрейте растительное масло, положите шпинат и тушите пять минут. Растворите кубик куриного бульона в 300 мл воды, всыпьте рис и варите 10 минут. Затем добавьте шпинат и варите еще несколько минут. Огонь выключите, кастрюлю с супом оставьте на плите настаиваться. За это время зеленый лук нарежьте крупно, а брынзу – кубиками.

В суп добавьте кефир, немного посолите и поперчите. Разлейте по тарелкам, в каждую добавьте зелень и брынзу.

Маринованный редис

Редиска сейчас самая вкусная, с нежной корочкой и сочной мякотью. Еще чуть-чуть – и она перерастет, станет грубее. Так что спешим насладиться салатами из этих ярких остро-сладких шариков. А как только наедимся вволю, можно подумать о заготовке впрок и замариновать редиску.

На 1 пучок редиски нам понадобятся: 1 зубчик чеснока, кусочек 1-1,5 см свежего имбиря, несколько перышек зеленого лука, кунжутное масло – 2 ст. ложки, винный уксус – 2 ст. ложки, щепотка соли и сахара, перец по вкусу.

Готовим так. Редиску надо нарезать пополам или на четвертинки. По вкусу посолить. Нарезать чеснок, мелко измельчить имбирь. Добавить сахар. Нарезать зеленый лук, влить винный уксус и кунжутное масло. Кунжутное масло можно взять пополам с подсолнечным.

Перемешать редиску с маринадом, сложить в банку и поставить в холодильник. Через 10-12 часов она готова.

Если сразу не съедите, можно хранить в холодильнике подольше, до появления молодой картошечки. Вместе это очень вкусно.

Оладьи с яйцом и зеленым луком

А этот рецепт для любителей пирожков с луком и яйцами. Только быстрый вариант. Здесь начинка не помещается внутрь лепешки из теста, а распределяется повсюду.

Нам понадобятся:

* кефир или простокваша (другие кисломолочные напитки) – 1 стакан,

* сода – 1/2 ч. ложки,

* мука – 5-6 ст. ложек с горкой,

* вареные яйца – 2-3 шт.,

* зеленый лук – 1 пучок,

* соль по вкусу.

Кефир слегка подогрейте, добавьте в него соду для гашения. Хорошо перемешайте. Начинайте постепенно добавлять муку, хорошо размешивая, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться густым: с ложки не сливаться, а сползать.

Пока отдыхает тесто, приготовьте начинку. Порежьте кубиками вареные яйца и зеленый лук. Лука возьмите побольше – лишним не будет. Эту нарезку добавьте в тесто, хорошо перемешайте и дайте еще немного постоять, минут пять-десять.

Выпекать зеленые оладушки нужно на растительном масле на толстостенной, обязательно хорошо раскаленной сковороде без крышки. Тесто набирать ложкой, смоченной в холодной воде. Когда появятся пузырьки на верхней стороне оладушек, переверните их. Быстрые оладьи по вкусу очень похожи на пирожки с луком и яйцом. Оцените!

Сливочно-грибной суп-пюре

Как же весной без грибов! Мы их жарим, маринуем и варим супы. Дело это несложное. Главное – купить грибы как можно более чистые, без песка и глины. А то замаетесь чистить и промывать. Давайте на этот раз приготовим не обычный суп, а французский. Французы те еще любители супов-пюре. Не обязательно сложных и замороченных. Вот один из самых простых рецептов.

Нам понадобятся 400-500 г грибов. 100 г сыра: можно взять любой, даже копченый колбасный, лишь бы можно было натереть на терке, чтобы он растворился в бульоне. И головку репчатого лука.

Лук и грибы измельчите в блендере, сыр натрите на терке. В кастрюлю налейте литр воды, дайте ей закипеть и в кипящей воде растворите сыр. Затем добавляем измельченные грибы и варим 5-7 минут. Последним добавляем лук и варим еще минут пять. Суп почти готов. Осталось посолить, поперчить, добавить любимые специи и дать им раскрыться еще 2-3 минуты.

Здесь нужно заметить, что вместо твердого тертого сыра можно взять мягкий плавленый из коробки со сливочным или грибным вкусом. Тоже очень вкусно.

Гратен из картофеля с грибами

И еще одно заморское блюдо из грибов. И еще раз – не пугайтесь. Готовится оно тоже просто.

Давайте посмотрим, что нам нужно:

* грибы – 500 г,

* лук репчатый – 1 шт.,

* картофель – 1 кг,

* сливки (30%) – 250 г,

* майонез – 2 ст. ложки,

* яйца – 2 шт.,

* порошок чесночный – 1 ч. ложка,

* базилик (сушеный) – 1/2 ч. ложки,

* соль – по вкусу.

Приступаем. Перво-наперво надо обжарить до готовности грибы с луком. Дальше почистить картофель и нарезать очень тонкими, почти прозрачными, ломтиками.

Теперь берем форму для запекания, смазываемым ее маслом и начинаем выкладывать слои. Первым слоем картофель, на него грибы и так до самого верха формы.

Делаем заливку: сливки смешиваем с майонезом, вбиваем два яйца, добавляем чеснок, базилик и соль. Этим ароматным соусом заливаем картофель с грибами так, чтобы они полностью покрылись.

Форму ставим на час в духовку с температурой 180 градусов. Гратен готов! А вы боялись))

Ленивые щавелевые щи

Если у вас есть готовый мясной бульон, то такие щи готовятся почти молниеносно. Уверены, что зеленые щи (многие называют это зеленым борщом) давно присутствуют в вашем весеннем меню. Ну а для совсем молодых и начинающих хозяек все же напомним этот простейший рецепт.

Нам понадобятся:

* около трех литров мясного бульона,

* большой пучок свежего щавеля,

* 4 средние картофелины,

* 3 яйца,

* соль,

* сметана,

* несколько веточек укропа,

* 3-4 пера зеленого лука.

В мясном бульоне отварите крупно нарезанный картофель. Щавель переберите, промойте, удалите толстые стебли и нарежьте на ленточки. Добавьте его в кипящий бульон с картофелем. Щавель долго варить не надо – 2-3 минуты, как только он изменит свой цвет, бросьте в щи зелень и поварите еще 1-2 минуты.

В конце добавьте нарезанные кубиками вареные яйца. А можно яйца даже не варить, а одновременно с зеленью добавлять ложкой взбитые сырые и тщательно перемешивать. Зеленые щи нужно обязательно подавать со сметаной, да побольше.

Ешьте обязательно!

Зелень – это не просто приправа, улучшающая вкус блюда. Она содержит массу полезных веществ, необходимых нашему организму.

Петрушка является ценным источником витамина С, его содержание в ней в несколько раз выше, чем в цитрусовых. Употребление петрушки приводит в норму давление и уровень глюкозы в крови, служит профилактикой отеков, повышает остроту зрения.

Петрушка традиционно считается источником «мужской силы». Однако на нее не следует налегать при беременности и заболеваниях мочевыделительной системы.

Укроп содержит вещества, способствующие укреплению стенок сосудов. Питание, обогащенное укропом, нормализует давление, улучшает работу пищеварительной системы, а также препятствует скоплению газов в кишечнике. Применяют его и в качестве мягкого седативного и мочегонного средства, а также для облегчения головных болей и улучшения лактации у кормящих женщин. Основными противопоказаниями являются наличие заболеваний мочевыделительной системы, низкое давление и беременность.

Кинза – традиционная составляющая большинства блюд среднеазиатской кухни. Она содержит большое количество витаминов и ценных минеральных веществ. Ее регулярное употребление позволяет наладить работу желудочно-кишечного тракта, облегчить переваривание тяжелой для усвоения пищи. Кинза обладает противовоспалительным и успокаивающим нервную систему действием. Однако употребление в пищу слишком большого количества кинзы может привести к бессоннице и нарушению цикла у женщин.

Шпинат является настоящей находкой для приверженцев здорового питания. Ведь он – кладезь многих полезных для организма веществ. Его употребление способствует укреплению костной ткани и иммунной системы организма, положительно сказывается на состоянии волос, кожи и ногтей, приводит в норму уровень глюкозы в крови. Можно отметить также его успокаивающее действие на нервную систему, позволяющее облегчить последствия стрессов и переутомления. Противопоказаниями к его частому употреблению являются заболевания опорно-двигательной и мочевыделительной системы, а также беременность.

Щавель содержит большое количество витаминов А и С, а также полезных минеральных веществ. Он повышает остроту зрения, укрепляет эмаль зубов и стенки сосудов, снижает риск развития анемии. Однако щавель стоит с осторожностью употреблять людям, имеющим заболевания почек.

Яна Котт