Авторынок сбросил обороты в разгар лета и сезона отпусков. По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), продажи новых автомобилей в июле 2018 года уменьшились на 6,1% по сравнению с июнем текущего года, казахстанские дилеры продали 4802 легковых автомобиля и легкой коммерческой техники, а также 422 единицы грузовиков, спец. техники и автобусов. Тем не менее, по итогам семи месяцев 2018 года отечественный рынок вырос на 33,4% до 32 393 проданных автомобилей.

Несмотря на то, что самым популярным легковым автомобилем третий месяц подряд становится Toyota Camry, в рейтинге марок Toyota (1160 шт; -19,3% к июню) вернулась на второе место: с небольшим отрывом в июле лидирует Lada (1240 ед.; +4,7%). Третью позиция занимает Hyundai — 703 автомобиля (-7,5%). Ежемесячные продажи Renault впервые в этом году перевалили отметку «200» – 221 проданных автомобилей (+20,8%).

На пятой строчке Nissan – 211 (-7%). На шестом месте – Kia (194; -19,8%). Lexus снова в «десятке», 129 проданных автомобилей (+0%). TOП-10 наиболее продаваемых замыкают: JAC (101 ед.; -31,3%), Skoda (98 ед.; +30,7%) и Subaru (81 ед.; +68,8%).

​​​​​​​На фоне повышенного внимания к новому поколению Toyota Camry продолжает удерживать лидерство в зачете моделей, но спрос постепенно падает: продано 425 седанов (-28,5% к июню). На второй позиции уже традиционно Lada Granta – 378 авто (+5,3%). Hyundai Tucson, самый популярный автомобиль корейской марки, на третьей позиции – 256 кроссоверов (+2,0%). Lada 4×4 только четвертый результат – 246 автомобилей. Далее по списку: Lada Largus (233 ед.), Toyota RAV4 (179 ед.), Toyota Land Cruiser Prado (176 ед.), Hyundai Elantra (170 ед.), Hyundai Accent – (165 ед.) и Lada Vesta (151 ед.).

Анар Макашева, ​​​​​​​Вице-президент АКАБ: ​​​​​​​«Июль прервал позитивный тренд роста, который наблюдался шесть месяцев подряд. В целом ситуация аналогична показателям прошлого года. Тем не менее, мы не ожидаем, что традиционный летний спад сменится серьезным приростом продаж к концу года, во многом рынок будет зависеть от макроэкономических показателях в стране».