Mycar открыл пятую франшизу в Казахстане: проверенные авто с пробегом теперь доступны и в Шымкенте

12 апреля состоялось открытие нового автоцентра по франшизе Mycar в городе Шымкент.

Это событие знаменует собой важный шаг в расширении франчайзинговой сети бренда Mycar и дает возможность жителям Шымкента и области в комфортных условиях продавать, покупать и обменивать проверенные автомобили с пробегом. Право представлять франшизу в Шымкенте получила компания LuxCar – участник авторынка с 15-летним опытом.

Автоцентр Mycar Shymkent занимает площадь более 1250 кв.м. и предлагает своим клиентам не только широкий выбор автомобилей с пробегом, тест-драйв, консультации квалифицированных технических специалистов и выгодные программы автокредитования, но и уютную атмосферу: детскую игровую площадку и зоны отдыха на время ожидания оформления автомобиля или автокредита. Mycar Shymkent находится на втором этаже автоцентра по адресу Тамерлановское шоссе, 115.

Каждый автомобиль с пробегом, представленный в Mycar Shymkent, проходит предпродажную подготовку, юридическую проверку и комплексную техническую диагностику по 120 пунктам. Полная информация о состоянии автомобилей доступна покупателям и помогает приобрести проверенный и надежный автомобиль с пробегом.

Что предлагает клиентам Mycar Shymkent:

Широкий выбор автомобилей с пробегом: покупку авто различных брендов и моделей.

Гарантию качества: каждый автомобиль прошел детальную юридическую проверку.

Прозрачность сделки: покупатель всегда может ознакомиться с полной информацией о техническом состоянии автомобиля, как онлайн через приложение Mycar.kz, так и в самом автоцентре.

Выгодные условия автокредитования: клиенты могут получить финальное одобрение от 9 банков по автокредиту и оформить наиболее подходящее для себя условие.

Тест-драйв: возможность лично оценить автомобиль и убедиться в его хорошем состоянии перед покупкой.

Возможность продажи и обмена автомобиля: в Mycar Shymkent возможно купить, выгодно продать и обменять свой автомобиль с пробегом на понравившийся автомобиль.

«Мы подписали пятый франшизный договор c казахстанской компанией и вышли на важный для нас рынок города Шымкент. Отличительными особенностями работы Mycar всегда были и остаются прогрессивность и клиентоориентированность. Мы уверены, что благодаря работе франшизы, в Mycar Shymkent покупка автомобилей с пробегом станет гораздо быстрее, комфортнее и безопаснее, что позволит рынку авто с пробегом стать более прозрачным», — рассказал Ериккали Туржанов, директор Mycar Group.

Чем интересна бизнес-модель франшизы Mycar

На сегодняшний день в Казахстане успешно функционируют восемь автоцентров Mycar (два в Алматы, один автоцентр в городе Астана и пять по франшизе в городах Уральск, Актау, Кызылорда, Павлодар и уже Шымкент). Благодаря работе с экспертами в автопроме компания помогает партнёрам быстро и легко адаптироваться в новом бизнесе и предоставляет возможность подключения ко всей экосистеме Mycar. Это включает в себя использование проверенных бизнес-процессов: доступ к системе Mycar Pro для оценки, учета и автоматической юридической проверки автомобилей с пробегом по внутренним базам РК и РФ, а также доступ к финансовым продуктам, таким как Mycar Finance, MyCredit и MyPay. Кроме того, Mycar.kz предоставляет обучение персонала и оказывает маркетинговую поддержку.

Подробную информацию о сервисах и услугах Mycar.kz можно узнать на сайте и в приложении.