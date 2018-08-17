В соцсетях оживлённо обсуждается фото, на котором сотрудники компании, добывающей нефть в Каспийском море, держат в руках диковинного вида, чем-то напоминающую морского ската, об этом пишет Azh.kz.

С этим вопросом мы обратились к директору Атырауского филиала «Казахского научно-исследовательского института рыбного хозяйства» Ерболату КАДИМОВУ.

Учёный был категоричен: — В Каспийском море отсутствуют условия для обитания данного вида рыбы, и скат никак не мог там оказаться.

А изучив фотографии, добавил: — Да и видно, что это фейк. Здесь человек легко держит «ската» на руках, но это невозможно — во-первых, он тяжелый, во-вторых, очень скользкий.