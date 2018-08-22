Депутат Мажилиса Парламента обсудил ряд актуальных вопросов в Толебийском районе.

В Толебийском районе с рабочим визитом побывал депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Берік Серікұлы Оспанов. В ходе поездки мажилисмен посетил сельские округа Қасқасу и Қаратөбе, где встретился с населением, обсудив ряд важных социально-экономических вопросов.

В частности, народный избранник проинформировал граждан о своей законотворческой деятельности. При этом, особый акцент Берік Серікұлы сделал вопросам регулирования земельных отношений. Депутат отметил, что за прошлую сессию Мажилис рассмотрел 128 закона, из них 91 передал на рассмотрение Сенату, 65 которых подписал Елбасы.

В свою очередь жители села задавали депутату вопросы, поведали о необходимости решения вопроса с водообеспечением, эффективном использование пастбищных земель.

Данные вопросы Берік Оспанов взял «на заметку».