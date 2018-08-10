Патентное ведомство США зарегистрировало заявку компании Apple на технологию идентификации личности через iPhone, сообщает Тengrinews.kz.

Предполагается, что технология позволит использовать смартфон вместо паспорта. Идея строится на передаче зашифрованных данных владельца из защищенного хранилища к запрашивающему информацию органу.

Компания планирует передавать информацию с гаджета при помощи технологии радиочастотной идентификации — например, через NFC. Защиту от несанкционированного доступа к данным обеспечат технологии биометрической верификации Touch ID и Face ID.

У концепции широкая сфера применения: ее смогут реализовать и частные компании (например, в пропускной системе для сотрудников), и государства (при паспортном контроле).