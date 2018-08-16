бизнесмен Кайрат Кудайберген собрал мусор на Медеу

Известный алматинский бизнесмен Кайрат Кудайберген собрал мусор на Медеу. Меценат призвал казахстанцев последовать его примеру, передает NUR.KZ.

Бизнесмен раскритиковал своих соотечественников, разбрасывающих мусор.

«Этот мусор я убрал не в гетто, не в трущобах бразильских фавел и не в бедных районах Мумбай, а на МЕДЕО, жемчужине нашей страны! Мне стыдно за моих соотечественников, которые так поступают со своей землей», — написал он.
«Неужели так трудно пройти 5 метров, чтобы выкинуть мусор в урну??? Люди мы же не свиньи! Давайте любить свой город, свою землю, свою страну», — обратился он к землякам.

Кайрат Кудайберген призвал всех принять участие в акции «Подними мусор, если человек».

Неужели так трудно пройти 5 метров, чтобы выкинуть мусор в урну??? Люди мы же не свиньи! Давайте любить свой город, свою землю, свою страну. Я не прошу убирать мусор за другими , просто убирайте его за собой. Учите этому ваших детей, влияйте на близких и друзей, если не хотите жить в дерьме. Этот мусор я убрал не в гетто, не в трущобах бразильских фавел и не в бедных районах Мумбай, а на МЕДЕО, жемчужине нашей страны! Мне стыдно за моих соотечественников, которые так поступают со своей землей. С вашей поддержки друзья я хочу запустить акцию "Подними мусор, если человек". Уберите мусор, если увидели его на улице и зафиксируйте это на видео, после поставьте хэштег #подними_мусор. Через месяц я подведу итоги рандомным образом и вручу 10 ценных призов 10-и настоящим патриотам своей страны, которым не все равно на свою страну. Любите свою родину! Это просто — не унижайте ее мусоря на улицах!

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«Уберите мусор, если увидели его на улице и зафиксируйте это на видео, после поставьте хэштег #подними_мусор»,- написал он, добавив, что итоги подведет через месяц, а победителям вручит подарки.