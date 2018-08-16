Известный алматинский бизнесмен Кайрат Кудайберген собрал мусор на Медеу. Меценат призвал казахстанцев последовать его примеру, передает NUR.KZ.

Бизнесмен раскритиковал своих соотечественников, разбрасывающих мусор.

«Этот мусор я убрал не в гетто, не в трущобах бразильских фавел и не в бедных районах Мумбай, а на МЕДЕО, жемчужине нашей страны! Мне стыдно за моих соотечественников, которые так поступают со своей землей», — написал он.

«Неужели так трудно пройти 5 метров, чтобы выкинуть мусор в урну??? Люди мы же не свиньи! Давайте любить свой город, свою землю, свою страну», — обратился он к землякам.

Кайрат Кудайберген призвал всех принять участие в акции «Подними мусор, если человек».

«Уберите мусор, если увидели его на улице и зафиксируйте это на видео, после поставьте хэштег #подними_мусор»,- написал он, добавив, что итоги подведет через месяц, а победителям вручит подарки.