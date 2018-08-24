Кайрат Нуртас и другие звезды казахстанской эстрады попали на «Аллею звезд». Правда, не в Голливуде, а в Шымкенте, передает NUR.KZ.

Поехать и влюбиться в город — так говорят про Шымкент. В «Шымкала» не только можно вкусно покушать по доступным ценам, но и погулять по интересным местам.

Есть в Шымкенте своя Аллея звезд казахстанских деятелей культуры и искусства.

Имена сорока восьми отечественных композиторов, певцов, артистов, внесших значительный вклад в развитие нашей страны, высечены на гранитных звездах у подножия памятника Шамши Калдаякову.

Удостоились такой чести артисты Кайрат Нуртас, Атхамбек Юлдашев, Сакен Майгазиев, Нурлан Онербаев и многие другие.

Парк имени Шамши Калдаякова на самом деле необычный, здесь можно не только отдохнуть, но и узнать историю Казахстана с культурной стороны.

В парке установлены необычные инсталляции в виде нот, есть даже скамейки влюбленных, где шымкентцы часто делают предложение руки и сердца.

Сегодня парк — одно из любимых мест отдыха шымкентцев и гостей города. Здесь всегда чисто, много зелени, ухоженные цветочные клумбы и альпийские горки, много скамеек и есть даже WI-FI. К слову, совсем рядом находится новый ЗАГС.