Искусственный водоем возле сквера Шамши Калдаякова восстановят

Знаменитое озеро в Шымкенте вновь наполнится водой, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ

В мегаполисе решили провести реабилитацию водного объекта. Уже приступили к очистке дна. Это искусственное озеро было создано ещё в XIX веке как ирригационное сооружение. За долгие годы объект претерпел изменения не в лучшую сторону. А в последнее время озеро перестало быть городским украшением. Сюда не поступала вода. В рамках проекта «Бюджет народного участия» горожане приняли решение возродить это место. Ведь у многих оно до сих пор ассоциируется с теплыми воспоминаниями из детства.

«Мы ещё маленькие дети были, здесь автобусы ездили. Мы на автобусах приезжали, тут купались. Потом советское мороженое ели. И назад уезжали, а потом в какое-то время всё это забросили», — говорит Атабек Курбанбаев, житель г. Шымкента.

«Кругом осталась одна разруха. Какие-то лужи мелкие, а что-то хорошее здесь сейчас не осталось. Раньше, помню, лебеди были, и всякая живность водилась», — говорит Алексей Королев, житель г. Шымкента.

«Мне очень нравилось оно. Не знаю, что сейчас будет, но тогда было замечательно», — говорит Ирина Петенкова, жительница г. Шымкента.

Озеро, остававшееся бесхозным в течение многих лет, сейчас перешло на баланс Управления развития комфортной городской среды. По словам специалистов, предстоит большая работа по восстановлению водоёма и благоустройству его окрестностей. Помочь в этом решили местные предприниматели.

«С этого года количество скверов в Шымкенте начнёт увеличиваться. Сейчас у нас 10 парков, 44 сквера. На работы по восстановлению этого озера пока не тратятся бюджетные средства. Работу ведут за счёт спонсоров», — говорит Абилкаир Огнар, руководитель управления развития комфортной городской среды.

По проекту предусмотрели прогулочную зону, озеленение, освещение и фонтан. Но сначала предстоит вывезти весь мусор, который тут копился годами. Горожане надеются, что новая жизнь озера на этот раз не будет короткой, и в мегаполисе вновь появится замечательная зона отдыха. Но для этого, как показало время, за состоянием объекта нужно постоянно следить.