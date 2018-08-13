Мысли о переменах в одних людей вселяют страх и ужас, других — мотивируют. Очень важно понять, как именно вы реагируете на возможный выход из зоны комфорта.

Как бы мы ни сопротивлялись, но все меняется: законы природы работают без нашего ведома. Люди же стремятся к стабильности, что рано или поздно заканчивается личными катаклизмами.

Развод с мужем, увольнение с работы, финансовые неудачи — сама жизнь показывает, что что-то с ней вы делаете не так. Засиделись, заработались, поверили в чужие идеалы. Конечно, размеренное и предсказуемое течение — это тоже выбор, но счастливы ли вы в нем или это навязанные стереотипы, где не бывает даже поводов пойти другим путем или попробовать что-то новое? Об этом сообщает Рамблер.

Многие из нас не решаются ничего менять из-за страха перемен. Очень часто несчастливая и однообразная жизнь куда комфортнее, чем та, о которой мы ничего не знаем. Мы забываем, что жизнь — это не конечный результат, это движение и прогресс, это смена обстановки и перемены, без которых прогресс невозможен. Как обычно происходит? Мы тянем до тупика или кризиса, а дальше — все как в тумане. Депрессии, психотерапевты, сложная работа над собой. Кстати, известный кризис среднего возраста как раз об этом: мы живем-живем размеренной жизнью, а потом неведомая сила заставляет задумываться, почему мы выбрали именно этот путь да и вообще кто выбирал?

Если все-таки дотянули до тупика, отчаиваться не стоит. Это отличный повод взять ситуацию под контроль и начать жить по-новому. Неважно даже, что случилось, как сильно вы ошиблись и что натворили, — всем вашим поступкам есть объяснение, как и всем вашим чувствам. Общество и родственники, конечно, будут взывать к вашему чувству вины, подбрасывать мысли о том, что живете вы не по совести и будете жалеть. Но это все неправда. Никто еще не жалел о переменах, не зря говорят, что они к лучшему. Только вдумайтесь. Перемены — к лучшему. Объективно же это не всегда так. Под лучшим имеется в виду что-то новое, тот самый закон природы с ее сменами курса. Всем нам приходила в голову мысль «А если бы я тогда вот это не сделал, то я бы сейчас не…» — продолжить можно как угодно. Факт налицо: хорошо не сидеть на месте, хорошо быть легким на подъем, хорошо не терять вкуса к жизни, хорошо иногда рисковать.

Чего мы обычно боимся?

Что наши мечты не соответствуют реальности. Без проб и ошибок, без попыток сделать шаг к заветным целям мы как будто анализируем что-то там и делаем выводы. На самом деле мы не хотим действовать и ленимся. Взять элементарные «хотелки»: похудеть, отдохнуть как следует, правильно питаться, купить что-то крупное. Хорошие и понятные потребности, которые легко удовлетворяются. Но почему же так хочется оттягивать момент решительных действий? Ответ очевидный и грустный — отсутствие силы воли.

Что предпринять?

Использовать способы дополнительной мотивации. Звучит весьма занудно, но они правда могут сработать. Подберите себе подходящий вариант, но не ждите моментального чуда. Шаг за шагом в сторону мечты всегда приводит к мечте, иначе не бывает. Например, начните визуализировать свои желания. Представляйте в красках, как легко бежите пять, потом десять километров. В красивой экипировке, уставшая, но счастливая. Каждый месяц ваша фигура заметно меняется. «Каждый месяц» или «через месяц» звучит угрожающе, но это только звучит. По сути, в месяце тридцать дней, и их очень легко провести на диване. Что лучше в итоге — диван или результат, решать уже вам. Но не забывайте прокручивать в голове все-все, что хотите, что вам нравится, и позволяйте себе в собственном воображении все самое смелое и дерзкое.

Думаете, почему сегодня столь популярны карты желаний? Потому что они работают! Вы вырезаете картинки с тем, что хотите получить, и смотрите на это каждый день.

Положительная энергия, стремление, хорошее настроение — все это создает отличную почву для накопления сил, укрепления веры в себя, что рано или поздно прорывается наружу волевым результатом.

При хронической усталости энергии не хватает вообще ни на что — какие перемены еще! Но и тут существует лазейка. Вносите перемены самыми малыми дозами, и уже скоро вы почувствуете отдачу — забытый вкус к жизни. В нашем эмоциональном состоянии все связано, поэтому пробуйте все. Например, закажите утром не кофе, а чай. Используйте новый маршрут, чтобы добраться до работы. Сходите в кино во вторник вечером. Идеально завести себе дневник и описывать в нем свои маленькие часы перемен и ощущения, с ними связанные. Только ничего надолго не планируйте — действуйте как можно спонтаннее. И еще напоминайте себе о том, что бояться стоит не смены привычного уклада жизни, а застоя. Оглянитесь и почувствуйте телом, нет ли такого застоя у вас?

Юлия Мара