Межнациональные браки всегда вызывают большой интерес и бурю обсуждений, а иногда — и осуждений. Weproject.kz побеседовали с казахстанцами, которые взяли в жены представительниц других национальностей. Предлагаем вам узнать их рассуждения.

Акниет Турганали, 25 лет, родной город — Караганда, международные отношения

Страна проживания: Анкара, Турция

Я приехал в Турцию в 2010 году, чтобы поступить в университет. С будущей супругой мы учились на одном факультете, только она была на курс младше. Мы познакомились, когда она добавила меня в друзья на Facebook, потом мы несколько раз виделись в университете, начали общаться.

Я не думал о том, что женюсь на иностранке. Я планировал вернуться домой после окончания университета, поработать в Казахстане и потом заводить семью. Но планы поменялись: мы были друзьями, потом начались более близкие отношения. Я был на четвертом курсе, и мама подтолкнула меня на то, чтобы посмотреть на отношения серьезнее. И я решил, что если есть человек, с которым мне хорошо, который меня понимает, то не нужно искать никого другого. Через полгода я дал ей понять, что мои намерения серьезные.

Когда я только приехал в Турцию, я был против того, чтобы заводить здесь семью. Но сейчас я понимаю, что нет никакой разницы в том, какой вы нации — главное, любить и понимать друг друга. Во время учебы я много путешествовал, ездил в Америку, Европу, Египет. И когда узнаешь больше стран и культур, уже не смотришь на национальность, а обращаешь внимание на другие вещи.

Я работаю в Турции, и мы оба учимся. Жена занимается домашними делами. Я люблю турецкую кухню, но казахская кухня мне ближе, поэтому жена готовит и то, и другое. Турки не едят конину, и мне приходилось привозить ее из Казахстана. Но моя жена как настоящая казашка любит блюда из конины и особенно кумыс.

У наших народов есть традиции, которые непривычны мне или моей супруге. Но мы не спорим по этому поводу, решаем все мирно, расставляем приоритеты. Например, у турков есть традиция целовать руку старшим, особенно во время праздников. И это было для меня странно, в нашей культуре этого нет, и ее семья это приняла. В то же время у казахов есть традиция «салем беру». Я дал понять, что для меня это важно, и она научилась это делать. Жена понемногу учит казахский язык и хочет выучить русский.

Между казахской и турецкой культурами не такая большая разница, наши языки похожи, у нас одна религия. Единственное, на нашу культуру большое влияние оказал Советский Союз, а на Турцию — арабский мир и Европа. И это проявляется в некоторых неожиданных моментах. Например, в Турции между собой могут пожениться двоюродные братья и сестры. Для нас это странно, у нас есть жеті ата. Еще турки очень ревнивые.

Когда мы задумываемся о детях, мы хотим прийти к компромиссу. Например, дадим детям такие имена, которые имеют определенный смысл и на казахском, и на турецком. Мы постараемся взять самое лучшее из обеих культур. Главное, чтобы наши дети знали, что они и казахи, и турки, и уважали обе культуры.

Я думаю, что в интернациональном браке много преимуществ. Ты учишься понимать и принимать других людей.

Пока мы планируем жить в Турции. Но в любом случае, в будущем мы приедем в Казахстан, потому что это моя Родина.

Даурен Асрымбетов, 31 год, родной город — Тараз, предприниматель

Страна проживания: Остин, штат Техас, США

Я переехал в США в 2006 году, в 18 лет. У меня не было в планах оставаться здесь надолго, я просто хотел приехать в США на лето. Но мне понравилось, поэтому я решил закончить образование в США. Мне хотелось взять жизнь в свои руки, я не хотел зависеть от родителей. А в Америке я мог учиться и при этом хорошо зарабатывать, помогать родителям. Тогда, в 2007 году, я зарабатывал примерно 3500 $.

Я поступил в университет и переехал в США. После окончания мне предложили работу в дилершипе, там нужны были люди, которые могли помочь с продажами автомобилей и налаживанием организационной структуры. Именно там я встретил свою жену Стефани. Она пришла к нам в качестве клиента, мы познакомились, начали общаться, обменялись номерами. Тогда я держал оразу и позвонил ей только через две недели. Она посмеялась надо мной, что я ждал столько времени. Еще при встрече перед рестораном она меня не узнала, прошла мимо. Оказывается, она не запомнила меня как азиата, не думала об этом.

Она оказалась удивительным человеком, и мы начали встречаться. Я и не думал, что в будущем у нас будет семья. Хотя понимал, что у нас все серьезно. Мой папа говорил, что нужно выбирать такую жену, которая будет поддерживать. И я ощутил в ней эту силу. Со Стефани у меня было ощущение, что мы равны, говорим на одном языке.

Мы встречались, и внезапно я узнал, что мой отец умер. Я собрал вещи и на следующий день вылетел домой. Пока я был дома, мы постоянно общались, поддерживали друг друга. Мы решили, что она может прилететь ко мне в Казахстан, чтобы познакомиться с моей семьей. Помню, что она была в шоке, когда мы ехали на поезде из Алматы в Тараз. Когда она познакомилась с моими родными, никто из них не знал английский, и я был для всех переводчиком. По итогу моя семья была в восторге от нее. Она проявила себя достойно, помогала маме и сестренке.

После этого я устроился работать в Алматы. И когда она прилетела ко мне во второй раз, я решил сделать ей предложение. Мама поддержала меня в этом решении. Так появилась наша семья.

Конечно, между нами много отличий. Она родилась в Калифорнии, в большом доме с бассейном, ее папа успешный предприниматель, мама всегда дома. В их семье четверо детей, у нас тоже четверо, но картина совершенно другая. Наш бассейн — это речка в ауле. И таких отличий много, но дело не в них, дело в целях. У нас больше общего и схожие цели, и это нас объединяет. Например, мы хотим, чтобы наш сын Муса был президентом и даже больше, хотим воспитать его достойно.

Нашему сыну скоро исполняется четыре года. Когда он родился, за ним присматривала бабушка из Южной Америки, и он начал немного понимать на испанском. Потом мы отдали его в хорошую школу, где его учат считать и читать. Пока мой сын говорит только на английском. Но я думаю, что человек может в любой момент выучить новый язык. Я не знаю, что он выберет в будущем: может быть, это будет русский, может, китайский, а, может, казахский. Я не хочу решать за него.

Если честно, мы оба не очень традиционные люди. Моя жена по национальности еврейка, ее родители эмигрировали в США в конце 19 века из Белоруссии и России. И несмотря на то, что ее родители традиционные, она не такая. И у меня то же самое. Мы можем просто собраться и пойти в ресторан в честь Наурыза, например. Или если я скажу, что сегодня какой-то особенный день, она спросит, что ей можно приготовить, найдет рецепт и попытается это сделать.

Мы оба любим работать и не думаем о том, что у нас разная культура или менталитет. Мы хорошо друг друга знаем, стараемся поддерживать. Я думаю, что в интернациональном браке много преимуществ, ты понимаешь, как живут другие люди, взгляды на жизнь становятся шире. Мы принимаем точки зрения друг друга, потому что у каждого есть причины поступать так или иначе.

Мне не принципиально, где жить. Я живу там, где мне комфортно на данный момент. Возможно, в будущем я вернусь в Казахстан, но сейчас мы планируем переехать поближе к океану.

Али Абдыгали, родной город — Алматы, предприниматель

Страна проживания: Кобе, Япония

Я учился в Китае, и моя будущая супруга была моей сокурсницей. Так получилось, что мы начали общаться, но я даже не думал о том, что свяжу судьбу с этой девушкой. Но постепенно общение переросло в серьезные отношения.

Мы общались, дружили, и после окончания учебы я уехал в Казахстан, потому что мне предложили работу. Пока я жил в Астане, мы продолжали общаться, я приезжал в Китай, она приезжала ко мне, и некоторое время мы поддерживали связь на расстоянии.

В итоге мы решили, что можем создать семью. При этом мои и ее родные были против интернационального брака. Мои родители смирились с этим только пару лет назад. Они переживали, что японцы — это совершенно другая культура и традиции, мама не понимала, как мы будем воспитывать детей, переживала, что они не будут знать свои корни. Но я верю в судьбу и не мог противиться ей.

Я востоковед и изучал культуру Китая и Японии, но никогда не думал о том, что перееду жить в одну из этих стран. В первое время у меня был культурный шок, здесь все было по-другому. В Японии не принято фамильярничать, у всех есть личное пространство. Японцы гостеприимные, но ценят свободу. Еще японцы не торопятся заводить семьи, женятся и выходят замуж после 30, заводят обычно одного или двух детей. Я заметил, что за время, что я здесь живу, иностранцев в Японии стало больше. Поэтому я не скажу, что мой случай единственный. Японцы относятся к интернациональным бракам нормально.

Жить в Японии тяжело, потому что тут совершенно другая культура. Психологию людей в Японии сложно понять даже восточным людям. Но я думаю, если живешь в другой стране, то нужно уважать чужие стандарты и традиции.

В нашей семье мы совмещаем японские и казахские традиции, отмечаем национальные праздники. За всю готовку отвечает жена, у нее это получается лучше. Она японка и тщательно следит за нашим меню, потому что японцы любят здоровую пищу.

Надо признать, что 80 % воспитания детей идет от матери. Но я стараюсь давать детям свое воспитание, так же, как мой отец. Мои дети знают жеті ата, знают, где их Родина. Они знают казахский, японский, китайский и английский языки. У нас с женой не было сложностей и недопониманий, которые связаны с культурой. У нас все в гармонии.

Я замечаю, что казахстанцы стремятся уезжать за рубеж, хотят сменить место жительства. Я не осуждаю никого и не имею на это права, потому что я и сам эмигрант. Но у меня никогда не было цели жить в Японии, так сложилась судьба. Несмотря на то, что я живу в другой стране, стараюсь внести вклад в жизнь Казахстана. Мы с партнерами открыли перепелиную ферму, которая работает до сих пор.