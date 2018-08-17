Молодые кинематографисты-дебютанты выпустили в широкий казахстанский прокат фильм ужасов «Во мраке», передает МИА «Казинформ».

Полнометражный хоррор снят дебютантом Данияром Акчабаевым, который выступил сценаристом, режиссером и генеральным продюсером, что является характерным для данного жанра.

В реализации проекта приняли участие Аскар Рамазанов в качестве продюсера и Олжас Мухаметжанов как исполнительный продюсер. Оператором-постановщиком стал Казбек Амержанов («5 причин не влюбится в казаха»). Процесс создания кинокартины — от идеи до выхода на большой экран — занял почти 2 года.

После премьеры фильма в Алматы корреспондент МИА «Казинформ» смог задать участникам киногруппы несколько вопросов, в том числе, как они относятся к критики.

«Мы критику тоже нормально воспринимаем, готовы к этому. Бывают режиссеры, у которых сразу получается шедевр, но не у всех так. Мы учимся на ошибках и это нормально», — говорит актриса Сабина Ералина.

«У каждого есть свое мнение, и мы это принимаем», — добавил актер Рыскул Конакбаев. Компания-прокатчик фильма уверяет, что фильмом заинтересовались в России. «Мы планируем выйти в российский прокат, ведем переговоры с крупной сетью. Они посмотрели рабочий материал и заинтересованы в том, чтобы до конца года мы выпустили его в 10 российских городах», — сказала представитель прокатчика Анна Дармодехина.

Изначально премьера планировалась на 19 апреля, однако в итоге на широкий экран хоррор вышел только 16 августа.

«Пришлось передвинуть по техническим вопросам. Пришлось менять команду и переделывать фильм, чтобы зритель не разочаровался техническим качеством. Фильм ужасов — жанровое кино, имеющее рамки и стандарты, в которые нужно вписываться. Команда фильма и прокатчики решили перенести премьеру на более поздний срок», — сказал режиссер Данияр Акчабаев.