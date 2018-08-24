Кражу дизельного топлива на 30 млн тенге раскрыли полицейские Туркестанской области.

«В дежурную часть Созаксого РОВД с заявлением обратился представитель одной из фирм. Он сообщил, что его работники занимаются кражей горючего. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК «Кража». В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых — жителей Созакского района и Алматы», — сообщили в пресс-службе ДВД Туркестанской области.

Следствием установлено, что задержанные, работавшие в хранилище горючего, с апреля текущего года занимались кражей солярки. Краденное они затем реализовывали, а деньги тратили на свои нужды. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила 30 млн тенге.

В настоящее время по факту кражи чужого имущества проводится досудебное расследование.