Дефицит сахара и дизтоплива обсудили на заседании правительства

Годовая инфляция в Казахстане достигла 15 процентов. Главная причина — завышенные цены на сахар и его дефицит.

Об этом говорили сегодня на заседании правительства. Премьер-министр Алихан Смаилов уделил особое внимание вопросу борьбы с инфляцией. Глава правительства заявил — для сдерживания инфляции имеются все необходимые инструменты, поэтому госорганам и акиматам следует эффективнее их использовать.

Алихан Смаилов, премьер-министр РК:

«Проблема с сахаром давно уже назревала. Такие ситуации должны выявляться и предотвращаться ответственными госорганами на ранней стадии. Также хочу еще раз обратить внимание на активизацию работы комиссии по расследованию посреднических схем, усиление контроля за ценовой надбавкой в размере 15% на социально значимые продовольственные товары и своевременное заключение контрактов на форвардный закуп сельхозпродукции».

Глава правительства также поручил министру энергетики разобраться с ситуацией вокруг дизтоплива. В свою очередь Болат Акчулаков сообщил, что для покрытия повышенного спроса на горючее, все ресурсы будут распределяться в адрес сельхозтоваропроизводителей и АЗС. Кроме того, министерством разработан проект, предусматривающий установление дифференцированных цен на дизельное топливо для транзитного транспорта.

Болат Акчулаков, министр энергетики РК:

«Согласно проекту приказа, при наличии водительских удостоверений для наших граждан лимит в день будет составлять 100 литров дизельного топлива по существующей цене 230-260 тенге за литр, также для грузового транспорта – при наличии водительского удостоверения и документов, то есть техпаспорта на автотранспортное средство, подтверждающего казахстанскую регистрацию, лимит в сутки будет 300 литров. Остальной группе лиц, а также свыше указанных объемов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр».

Алихан Смаилов поручил министерству энергетики принять своевременные меры по недопущению дефицита на отечественном рынке горюче-смазочных материалов.

Говорили и о строительстве жилья. В первом полугодии в стране ввели в эксплуатацию больше 7 миллионов квадратных метров.

Такие цифры привел министр национальной экономики Алибек Куантыров. Темпы и объемы строительства выросли в Туркестане, Шымкенте, Павлодарской и Костанайской областях. Положительная динамика также сохранилась в сфере торговли, связи, транспорта и складирования, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

Алибек Куантыров, министр национальной экономики РК:

«В январе-июле текущего года введено 7,7 млн кв. м жилья, что на 0,8% меньше аналогичного периода 2021 года. Положительный рост зафиксирован в 14 регионах. Самые высокие показатели наблюдаются в Туркестанской, Павлодарской и Костанайской областях, а также в Шымкенте. Также в отмеченном периоде объем выполненных строительных работ увеличился на 8,6%. Положительный рост зафиксирован в 17 регионах. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Алматинской и Акмолинской областях, в Улытауской области, а также в Шымкенте».