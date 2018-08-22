На одной из товарно-молочных ферм Ордабасинского района Туркестанской области внедрили автоматизированные системы, сообщает «Хабар 24».

На этой ферме всю работу за скотовода выполняет робот под названием «Пастух». Он собирает корма и сено и даже очищает стойло. Кроме того, с его помощью можно контролировать правильное питание коров.

Такое устройство весом 600 килограммов есть только на этой ферме. В сутки здесь перерабатывают 50 тонн молока. Из него изготавливают кефир, сметану, курт и даже сыр.

Абылай Абишев, заместитель директора компании: «Разница этих роботов в том, что они намного дешевле. Если предыдущие роботы доили одну корову в течение 7-8 минут, то этот управляется за 5 минут. Теперь на одного робота приходится уже не 60, а 70 коров. Этих двух роботов мы поместили в 4-ый двор. В будущем мы планируем построить 5-6-ые дворы, так как поголовье коров растет из года в год. На этой ферме всю работу за скотовода выполняет робот под названием «Пастух».

Он собирает корма и сено и даже очищает стойло. Кроме того, с его помощью можно контролировать правильное питание коров. Такое устройство, весом в 600 килограммов, есть только на этой ферме. В сутки здесь перерабатывают 50 тонн молока. Из него изготавливают кефир, сметану, курт и даже сыр. Самое главное, готовые продукты полностью натуральные.

Нурсултан Жолжанов, руководитель отдела контроля качества: «В наших ближайших планах – расширение производства. Хотим открыть микробиологический отдел. Это облегчило бы нашу работу. Также думаем производить собственные закваски. Это улучшит качество нашей продукции и существенно снизит ее стоимость. В будущем товарищество планирует построить завод по производству тушеной говядины. Но их главная цель, по словам руководителей предприятия, сосредоточиться на качестве, а не на количестве продукции».