Роботизированная молочная ферма успешно работает в Туркестанской области

В Туркестанской области активно развивается молокопереработка. Сегодня в регионе функционируют 26 ферм и около 20 перерабатывающих цехов. В ближайшее время в области откроют и мини-цеха. Это связано с тем, что инвесторы больше заинтересованы в развитии небольших цехов, чем крупных заводов, говорят специалисты.

Молочная ферма в селе Бадам, уже 4 года — постоянное место работы местных жителей. Сегодня на предприятии работает около ста человек. В первый год сюда завезли 400 коров из Венгрии, сегодня их уже насчитывается более 1200. Породистые животные дают до 28-30 литров молока в день. 480 коров доят ежедневно. Всю эту работу выполняют 8 роботов. Один человек управляет одновременно двумя машинами.

«В зависимости от количества молока, у роботов на доение уходит от 8 до 12 минут. Мы оснащены современными технологиями, все процессы роботизированы. Например, если мы одной корове даём 4,5 кг корма, с расчётом на определённое количество молока, то робот будет выдавать эту же норму коровам и в дальнейшем», — рассказывает заведующий фермой Бауыржан Бактыбаев.

Внутренние работы фермы также возложены на специальных роботов. Доение коров, очистка места их содержания, охлаждение и обогрев коровников, достаточный свет внутри – всё это контролируется умными приборами и камерами. А на заводе в сутки перерабатываются десятки тонн молока.

«В процессе производства мы очень серьезно относимся к выпуску натуральной продукции — без добавок и без консервантов. Благодаря этому спрос на нашу продукцию растет и ассортимент товара увеличивается», — говорит главный технолог завода Зылиха Абдулдаева.

Готовая продукция поставляется в Шымкент и в различные районы и города Туркестанской области. В целом по региону сейчас 26 хозяйств разводят скот и реализуют молоко. Однако сегодня, в области актуален вопрос переработки молока.

«В Мактааральском и Жетысайском районах производится большое количество молочной продукции. Но отсутствуют перерабатывающие цеха. Поэтому мы ищем инвесторов и показываем им малые и средние предприятия в Сайрамском районе. Большие производства не рассматриваем. Акцент делаем на небольшие цеха, на такие предприятия предусмотрена государственная поддержка», — рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области Ерулан Жанибеков.

Размер такого инвестиционного проекта начинается от 10 млн тенге. Сейчас им интересуются многие. Тем же предпринимателям, кто реализует и обрабатывает продукцию, государство выплачивает субсидии. Финансовая поддержка выплачивается за каждый литр молока произведённой продукции.