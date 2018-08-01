Официально назначен и представлен команде новый президент «Ордабасы». Им стал Нуржан Катаев, сообщается на официальном сайте клуба.

Бывший президент клуба Бахтияр Байсеитов будет назначен на должность финансового директора.

Нуржан Катаев родился в 1983 году в Толебийском районе ЮКО. Образование — высшее.

Свою трудовую деятельность начал в 2003 году спортивным инструктором в дирекции «Национальные штатные команды и спортивный резерв». В 2009-2012 годах работал аналитиком, затем главным аналитиком в финансово-хозяйственном отделе канцелярии премьер-министра Казахстана. С 2013 года — главный аналитик в юридическом департаменте агентства по защите конкуренции РК. В 2014 году — главный аналитик департамента стратегического развития агентства спорта и физической культуры. А с 2014 года работал главным аналитиком в комитете спорта и физкультуры Министерства культуры и спорта РК. В 2015-2016 годах начальник отдела спорта и физкультуры города Шымкент.

Чемпион мира по вольной борьбе. Является чемпионом мира среди молодежи. Неоднократный победитель Азии и Казахстана. Мастер спорта международного класса. Заслуженный тренер РК. Почетный гражданин Толебийского района.