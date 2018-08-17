Споры вокруг темного шоколада ведутся очень давно, сторонники говорят, что он полезен, противники утверждают, что это неуместная в спортивном питании сладость. Стоит ли есть шоколад?

Темный шоколад является достаточно спорным продуктом, сторонники его употребления указывают на полезные свойства, противники подчеркивают, что это сладость, которой не должно быть в здоровом питании. Позиция медицины по отношению к темному шоколаду гласит о том, что он полезен, но только при употреблении в небольших количествах, не более 25-50 граммов.

Польза горького шоколада обусловлена свойствами какао-масла, оно богато антиоксидантами, оказывает пользу для всего организма, но в первую очередь — для сердечно-сосудистой системы. Масло какао снижает артериальное давление и оказывает противовоспалительный эффект, это профилактика для заболеваний сердца и сосудов. Но при употреблении темного шоколада в количестве более, чем 50 граммов, все полезные свойства улетучиваются.

Утверждение о том, что темный шоколад повышает настроение, оказалось правдивым. Это выяснилось в 2014 году, когда в немецком университете Констанца было проведено тематическое исследование. Задачей эксперимента было выяснить, что на самом деле поднимает настроение человека — горький шоколад или самовнушение. Половина участников употребили настоящий темный шоколад, вторая половина — плацебо, идентичный по вкусу заменитель шоколада без содержания масла какао. В ходе исследования выяснилось, что темный шоколад провоцирует реакцию со стороны эндокринной системы, надпочечники снижают выработку гормонов стресса, психологическое состояние человека улучшается.

Антистрессовый эффект от шоколада объясняется высоким содержанием флавоноидов, эти вещества обладают антиоксидантными свойствами. Некоторые продукты обладают обратными свойствами, они меняют деятельность надпочечников и нервной системы так, что уровень стресса усиливается. Эффектом повышения стресса обладают алкогольные напитки, сыры и все сладости кроме темного шоколада. В связи с чем возникает вопрос, чем темный шоколад отличается от других сладостей.

Принципиальное отличие, которое превращает темный шоколад в полезный продукт, это содержание какао-масла. В настоящем темном шоколаде должно содержаться не менее 60% масла какао, чтобы получить максимальную пользу, нужно выбирать сорта с содержанием масла не менее 70%.

Чем выше процент содержания какао-масла в темном шоколаде — тем полезнее продукт.

При выборе темного шоколада не нужно оценивать красоту этикетки и название бренда, нужно сразу же перейти к составу, он определяет свойства продукта. Нужно быть внимательным, так как производители идут на уловки для продажи некачественного продукта, к примеру, указывают процентное содержание не какао-масла, а порошка какао. Оценивать темный шоколад по содержанию порошка какао будет не объективно, так как порошок не содержит тех самых флавоноидов. Только после тщательного выбора можно порадовать себя парой кубиков темного шоколада и быть уверенным в том, что это принесет пользу для здоровья.

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