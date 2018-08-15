В Шымкентском НПЗ ведется плановая работа по модернизации и реконструкции. Уже начался выпуск высококачественного сжиженного газа, автомобильного бензина «Prime G+».

Главное событие на заводе произошло второго августа, в полночь осуществлена технологическая операция по приему сырья в реактор каталитического крекинга «RFCC». Теперь завод может осуществлять переработку нефтяного сырья любой сложности.

К слову, реактор позволить расширить масштабы переработки на заводе, увеличить производство как автомобильного бензина, так и дизеля по всем требованиям.

В реакторе R-1001 на псевдоожиженном слое катализатора начались термокаталитические реакции конверсии прямогонного мазута в компоненты:

сжиженного газа для очистки на установке Merox;

автомобильного бензина для гидроочистки на установке Prime G+

с последовательным подключением установок производства серы Claus, очистки водорода PSA-2.

Сегодня, 15 августа начали выпуск высококачественной продукции заданного качества.

Установка каталитического крекинга RFCC, мощностью 2 млн тонн сырья в год, спроектирована и построена по технологии компании UOP, США. До приема прямогонного мазута обеспечен стабильный прием энергоресурсов – топливного газа, электроэнергии, охлаждающей воды, воздуха КИП, азота и водяного пара, подключено энергетическое оборудование, полевые приборы КИП, распределенная система управления технологическим процессом и противоаварийной защиты, циркуляция мазута.

Ввод в эксплуатацию комплекса RFCC позволит увеличить глубину переработки на заводе, производство автомобильных топлив – бензина и дизеля, соответствующих по качеству экологическим классам К-4 и К-5.

Завершение проекта модернизации Шымкентского НПЗ планируется в сентябре 2018 года.

Шуддин Саидов