Солдат срочной службы застрелился, находясь на посту, в Степногорске Акмолинской области, передает МИА «Казинформ».

Как рассказали в региональном командовании «Орталық» Национальной гвардии РК, около 7.25 утра 18 августа рядовой Роман Данияев, находясь на службе по охране исправительного учреждения, выстрел в себя из закрепленного за ним оружия в голову. Выстрел оказался смертельным. 21-летний военнослужащий срочной службы был призван из Карагандинской области.

«Причина поступка выясняется, назначено служебное расследование. Региональное командование «Орталық» и воинской части 3517 выражают глубокие соболезнования родным и близким рядового Романа Данияева», — добавил начальник пресс-службы регионального командования «Орталық» Национальной гвардии РК, подполковник Канат Дос.

По словам собеседника, родители погибшего сразу же были оповещены о случившемся, тело парня сотрудники учреждения отвезли на родину, вчера состоялись похороны.