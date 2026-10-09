27 шымкентцев пополнили ряды Службы государственной охраны

В Шымкенте состоялась торжественная отправка граждан, призванных на срочную воинскую службу. 27 жителей города направились служить в Службу государственной охраны Республики Казахстан.

Церемония прошла в парке «Абай» у памятника ветеранам Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие представители акимата, ветераны Вооружённых сил, сотрудники районных акиматов, а также родители и близкие призывников.

Как отмечалось на церемонии, при отборе кандидатов в Службу государственной охраны учитываются физическая подготовка, дисциплина, психологическая устойчивость и личные качества.

Первый заместитель акима Шымкента Айдын Каримов обратился к призывникам с напутственными словами и пожелал им достойно пройти службу и благополучно вернуться домой.

Начальник Департамента по делам обороны Шымкента полковник Абдигабит Шегебаев отметил, что служба в Службе государственной охраны требует высокой дисциплины, выдержки и ответственности.

Отправка призывников проходит в рамках осенней призывной кампании. Всего из Шымкента планируется направить на срочную воинскую службу более 1300 человек.

На сегодняшний день более 200 жителей города уже направлены в Пограничную службу Комитета национальной безопасности, ещё около 250 — в Национальную гвардию Министерства внутренних дел.