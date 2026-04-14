Freedom broker
В Шымкенте торжественно встретили солдат, вернувшихся со службы

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы шымкентского гарнизона

На железнодорожном вокзале Шымкента торжественно встретили военнослужащих, завершивших срочную службу. Солдаты вернулись домой поездом сообщением «Актау–Алматы» после года службы в бригаде морской пехоты Вооружённых сил.

Церемонию встречи организовали представители департамент по делам обороны города Шымкента совместно с военным оркестром войсковой части 35748 регионального командования «Юг».

Во время мероприятия прозвучали поздравления от представителей оборонного ведомства и ветеранов армии. Они поблагодарили родителей за воспитание достойных сыновей, а военнослужащих — за добросовестное исполнение воинского долга.

За год службы солдаты прошли интенсивную боевую подготовку, приняли участие в учениях и освоили военно-учётные специальности.

