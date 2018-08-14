Три девочки-подростка из города Рудного Костанайской области 12 августа сбежали от родителей, чтобы уехать в Шымкент, передает МИА «Казинформ».

О том, что трое подростков пропали без вести, сообщили в УВД города Рудного матери девочек. Также в социальных сетях была разослана распечатка с данными пропавших девочек.

По словам женщин, их дети 12 августа ушли из дома в обеденное время.

«В течение суток полицейские проводили розыск трех несовершеннолетних. В итоге оперативники нашли школьниц при въезде в город Темиртау. Они ехали на рейсовом автобусе в город Шымкент», — прокомментировали в ДВД.

В настоящее время стражи порядка доставляют девочек домой в город Рудный.