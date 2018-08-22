36-летний Аскар К. из Шымкента — чайлдфри, то есть человек, который не хочет иметь детей. Такое решение он принял после тяжелого детства, а своим девушкам предлагал аборт, если те случайно беременели, передает NUR.KZ.

«Я — старший ребенок у своих родителей, семья у нас многодетная – 8 детей. У меня не было детства, я отдал его на своих братьев и сестер. Я гулял с ними, отводил в садик, нянчил их, когда родители уходили по делам.

Я не хотел этого делать, в детстве я не понимал этого, но в подростковом возрасте говорил им об этом в открытую. Я просил их, чтобы они освободили меня от этих обязанностей, говорил им: «Смотрите за ними сами, это ваши дети, а не мои». Но они говорили, что я неблагодарный сын, что я должен радоваться, что меня вообще кормят-поят и содержат», — вспоминает Аскар свое детство.

По словам Аскара, в детстве он страдал не только от нехватки времени, но и нехватки средств на существование.

«Не могу без слез вспоминать, как мы нуждались. Мои братья носили одежду за мной, еды было строго на один раз, в школе все знали о нашем положении. Мне было стыдно, когда классный руководитель мне выдавала талоны на пропитание, как малоимущим, и раздавала одежду секонд-хенд от спонсоров школы. Я готов был провалиться сквозь землю. Мой отец работал на заводе, начальником участка, и, если бы не куча детей, мы бы жили в достатке», — говорит Аскар.

В 17 лет молодой человек ушел из дома и стал жить своей жизнью. С родными он общается неохотно, но изредка навещает их, а вот родные, напротив, стремятся общаться с Аскаром.

«Я самостоятельно поступил в институт, сам его окончил, сейчас работаю инженером, у меня своя квартира и машина. Мои братья и сестры постоянно приходят ко мне, просят деньги, но я им не даю, отказываю. Они не понимают меня, все равно обращаются. Родителям я помогаю, каждый месяц перечисляю им 30 тысяч тенге, как алименты», — говорит мужчина.

Уже в 12 лет Аскар понял, что не хочет иметь детей, не хочет возиться с ними и тратить на них средства, однако удача не всегда улыбалась парню.

«Сколько себя помню, всегда предохранялся с девушками. Естественно, я не говорил им напрямую, что не хочу детей, что не буду жениться. Но все девушки говорили, что хотят от меня родить. После такого разговора я обычно расставался с ними. В 22 года у меня было некое подобие брака – я снимал квартиру с одной девушкой из Караганды, и она забеременела от меня.

Прибежала радостная, тест мне показала. Я не знал, что делать, в итоге уговорил ее сделать аборт, дал немного денег, чтобы она съехала с квартиры. После этого случая, я начал еще более тщательно следить за своей половой жизнью и прекратил заводить долгосрочные отношения.

Я начал «пикапить» девушек на несколько встреч и потом расставаться с ними. Так было действительно легче. Но, несмотря на все мои усилия, одна девушка все-таки забеременела, но она сама хотела сделать аборт, вопрос был лишь в деньгах», — признается наш собеседник.

После второго аборта, Аскар прекратил всяческое общение с девушками, пока не встретил настоящую любовь.

«Я встретил Маншук, мы начали встречаться, жить вместе. Соответственно, возник вопрос о половых отношениях. Я предложил ей принимать оральные контрацептивы, несколько лет все было нормально, но потом она забеременела. Я снова был в недоумении – противозачаточные таблетки сбоев не дают.

Я устроил Маншук допрос с пристрастием и выяснил, что она втихаря отказалась от оральных контрацептивов и специально забеременела. Все уговоры сделать аборт заканчивались слезами и криками, она не хотела избавляться от ребенка. Но потом случилось «чудо» – у Маншук оказалась внематочная беременность и ей пришлось делать чистку, иначе бы она попросту умерла. Конечно, я оплатил ее лечение и до сих пор оплачиваю ей восстанавливающие курсы. Вместе мы не живем, она отказалась от меня».

Сейчас Аскар пытается наладить отношения с Маншук и собирается сделать ей предложение выйти замуж. Однако о детях он по-прежнему не думает.