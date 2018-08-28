В Atlas Family провели благотворительный праздник для особенных детишек

В ресторане семейного досуга Atlas Fаmily детский смех и веселье. Это особенные дети, специально для них провели концертную программу и различные конкурсы.

Специальные мастера по аквагриму рисуют на лицах детишек сказочных героев — человек паук, русалочка и многие другие, ну а дальше игры и вкусный обед. Радости детишек нет предела.

«Спасибо за такой праздник, для детей это очень важно! Главное, нас не забывают. Пусть Аллах наградит всем благим! Спасибо», — говорит Айтбаева Мамедат.

Благотворительный фонд им. Каусбека Турисбекова регулярно проводит подобные акции. Каждому ребенку вручили памятный подарок и школьные принадлежности. К слову, всем детишкам раздали сертификаты на отдых в различных развлекательных заведениях.

Шуддин Саидов