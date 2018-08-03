В Шымкенте появился добровольческий отряд молодых ребят под названием «U:patrol». Они следят за порядком в проблемных местах Шымкента. В основном, это остановки, незаконные стоянки, трассы, где пешеходы чаще всего нарушают ПДД.

Работают парни сообща, в группе до десяти человек. Парни дежурят на автобусных остановках Шымкента, где обращаются к кричащим кондукторам общественного транспорта с просьбой не кричать и вести себя культурно.

«Мы не хотим копировать «СтопХам», мы жители Шымкента, которые хотят порядка на улице. Мы понимаем, что не сможем устранить все проблемы, но мы хоть попытаемся. О нас говорят, что, мол, вот делать им нечего, лучше бы делом занялись. Мы на эту критику реагируем нормально. Наша цель — донести неправомерность действий до нарушителей порядка, что мы и пытаемся сделать. Я думаю, что если хоть один человек нас поймет правильно, будет толк. Мы не пытаемся брать работу полиции на себя, мы стараемся помочь им. Во время наших рейдов мы можем заметить то, что полицейский не увидит. Если ситуация накаляется, мы обращаемся в полицию. Но пока таких случаев не было», — говорит Тохтар Алимбеков, руководитель проекта «U:patrol».

Парни во время патрулирования посетили район остановки «Колос», где увидели множество нарушений, в частности, парковки автомобилей.

В команде патруля есть и свой автомобиль, во время выявления нарушений ПДД парни объясняют водителю и просят соблюдать правила. По словам ребят, к большому удивлению, как водители, так и пешеходы реагируют на ребят адекватно.

«Наш город на самом деле заслуживает того, чтобы стать культурной столицей не только СНГ, но и всего мира. И пусть сейчас многие думают, что я несу бред, но вскоре так и будет. Наш народ без негатива. Мы думали, что без ссор не обойдется, бывают моменты, когда у нас спрашивают документы, называют полицейскими шпионами, но в большинстве реагируют адекватно», — говорит Тохтар Алимбеков, руководитель проекта «U:patrol».

В патруль может попасть каждый, главное качество дружинника — это стрессоустойчивость.

Парни перед каждым выходом проводят собрание, где призывают друг друга не ругаться и не лезть в драку в любых ситуациях.

Шуддин Саидов