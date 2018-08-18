В Земельный кодекс РК внесены существенные дополнения, направленные на повышение прозрачности процедур предоставления прав на земельные участки.

Законами Республики Казахстан от 04.05.2018 г., 24.05.2018 г. в Земельный кодекс РК внесен ряд существенных изменений и дополнений,направленных на дальнейшее упорядочение земельных правоотношений, совершенствование института аренды сельскохозяйственных земель отечественными землепользователями, повышение эффективности мониторинга рационального использования земель крестьянскими и фермерскими хозяйствами, обеспечение прозрачности процедур предоставления прав на земельные участки.

В частности, законодательно установлено, что не допускается предоставление земельных участков, расположенных в пограничной полосе Государственной границы Республики Казахстан в частную собственность и во временное землепользование. Так же, земельные участки, расположенные в пограничной зоне Государственной границы Республики Казахстан, не могут принадлежать на праве собственности иностранцам, лицам без гражданства, гражданам Республики Казахстан, состоящим в браке (супружестве) с иностранцами или лицами без гражданства, а также иностранным юридическим лицам и юридическим лицам Республики Казахстан с иностранными участием.

При заключений брака (супружества) гражданами Республики Казахстан с иностранцами или лицами без гражданства право собственности на земельные участки, расположенные в пограничной зоне и пограничной полосе Государственной границы Республики Казахстан, подлежит переоформлению или отчуждению.

В целях совершенствования института аренды сельскохозяйственных земель внесены нормы, подробно регламентирующие порядок предоставления земель сельхозназначения на конкурсной основе. Кроме того, разрабатывается методика определения предельных (максимальных) размеров земельных участков сельхозназначения, которые могут находиться у гражданина РК для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, негосударственного юридического лица РК для ведения сельскохозяйственного производства.

Для решения проблемы с нехваткой пастбищных угодий для выпаса скота личного подворья законом предусмотрены нормы, по которым вокруг населенных пунктов будут определены площади пастбищ, необходимые для удовлетворения нужд населения в содержании их личного подворья. На данных территориях будет установлен запрет на предоставление в аренду физическим и юридическим лицам РК. Учитывая, что на сегодня большая часть пастбища вокруг населенных пунктов находится в собственности землепользования отдельных лиц, акиматам будет предоставлена возможность их изъятия путем отнесения нужд населения в пастбищах угодьях к государственным нуждам.

В тоже время, дополнены и конкретизированы критерии по неиспользованию сельхозземель.

Так, в случаях если земельный участок, предназначенный для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, не используется по назначению в течение двух лет подряд с момента первоначального выявления факта неиспользования, то такой земельный участок подлежит принудительному изъятию.

К случаям неиспользования земельного участка, предоставленного для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйстенного производства по назначения, относятся:

1) на пашне – непроведение работ по обработке земельного участка под посевы сельскохозяйственных культур;

2) на сенокосах – непроведение на земельном участке сенокошения, наличие зарастания его сорняками, кустарниками, мелколесьем и иных признаков деградации травостоя;

3) на пастбищах – отсутствие селькохозяйственных животных для выпаса либо их наличие в количестве менее двадцати процентов от предельно допустимой нормы нагрузки на общую площадь пастбищ, установленной уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса, и или отсутствие сенокошения в целях заготовки кормов;

4) на многолетних насаждениях – непроведение работ по уходу, уборке урожая и раскорчевке списанных многолетних насаждений.

Кроме того, важным новшеством является включение в перечень исключительных случаев для принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд необходимость обеспечения потребности населения в земельных участках для индивидуального жилищного строительства.

Также, в Земельный кодекс РК внесены существенные дополнения, направленные на повышение прозрачности процедур предоставления прав на земельные участки.

Так, в состав земельной комиссии, являющейся коллегиальным органом при местном исполнительном органе, создаваемый для рассмотрения заявлений (заявок) и подготовки заключений о предоставлении прав на земельные участки (об определении победителя конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства) , об изменении целевого назначения земельных участков и о переводе земель водного фонда в земли других категорий включаются депутаты маслихатов, представители общественных советов, негосударственных организаций в области агропромышленного комплекса, органов местного самоуправления, представителей Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан.

При этом, количество представителей негосударственного организаций должно составлять не менее 50% от общего количества членов земельной комиссии. Положение земельной комиссии, а также ее состав утверждается местным представительным органом (маслихатом).

Немаловажным новшеством, влияющим на прозрачность процедур предоставления прав на земельные участки, является обязательности фиксации заседания земельной комиссии с помощью средств аудио, видеозаписи, с возможностью доступа к ней заинтересованным лицам.

Кроме того, нормами указанных выше законов детализированы процедуры и сроки прохождения документации по оформлению прав на земельные участки, а также конкретизированы ответственные уполномоченные органы.

Также, местные исполнительные органы будут обязаны размещать информацию со списками лиц, получивших земельный участок, с указанием основания предоставления земельного участка, целевого назначения, площади, места расположения, вида права, срока аренды на специальных информационных стендах в местах, доступных для населения, а также путем опубликования на своем интернет-ресурсе и интернет-ресурсе соответствующего уполномоченного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города, областного значения ежемесячно, а в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории соответствующей административно- территориальной единицы, — не реже одного раза в квартал.

Начиная с января 2021 года торги (конкурсы, аукционы) по продаже земельных участков или права аренды земельных участков будут осуществляться в электронном виде на веб-портале реестра государственного имущества.