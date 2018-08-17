Житель Алматинской области установил рекорд по непрерывному вязанию

Житель Алматинской области Нурлан Жартыбеков за непрерывное вязание в течение 72 часов вошел в книгу рекордов Казахстана, передает МИА «Казинформ».

В книгу рекордов Казахстана Нурлан попадает уже второй раз. 29-летний мужчина за три дня связал шарф длиной 43 метра. Теперь он намерен войти в мировую книгу рекордов.

«Оказывается, гражданин Бразилии занимался вязанием в течение 65 часов. Нурлан Жартыбеков уже показал лучший результат. Поэтому мы собрали все материалы и намерены их направить в мировую книгу рекордов. Нурлан в течение трех дней без сна занимался вязанием, все это записывалось на видео. Медики следили за здоровьем Нурлана, рядом были и наши фотографы», — отмечает заместитель директора областного центра молодежных ресурсов Дина Абилмажинова.

Нурлан Жартыбеков с детства занимается вязанием. К взятию рекорда он приступил 13 августа в 17.00 ч по местному времени и закончил 16 августа в 19.00 ч.

Финальная стадия вязания пришлась на начало областного фестиваля молодежи «Jetisu style» и ему был вручен сертификат казахстанской книги рекордов. Кроме того аким области Амандык Баталов вручил рекордсмену благодарственное письмо.