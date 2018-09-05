Всех нас в детстве учили «волшебным словам»: спасибо, извините, пожалуйста… Но если вы употребляете их слишком часто, невпопад, с пиететом к собеседнику и пренебрежением к самому себе, эти слова перестают быть просто выражением вежливости. Они становятся вашими врагами.

Причина этого не обязательно кроется в низкой самооценке. Закоренелые шаблоны общения тоже могут сыграть свою роль. Человек, сам того не замечая, злоупотребляет вежливыми словами и тем самым пренебрегает своей личностью и демонстрирует это пренебрежение окружающим. В итоге он не получает желаемого признания и уважения.

Итак, 5 распространенных слов и выражений в общении, которые понижают личную значимость:

1. «Можно»

Слова «можно» или «нельзя» отсылают нас к детству, когда мы спрашивали разрешения и зависели от вердикта взрослого. Это изначально неравная позиция. Во взрослой жизни обращение к кому-то со словом «можно» очень распространено и предполагает всего лишь какую-то просьбу.

Вспомните, к примеру, как вы спрашиваете у официанта меню в ресторане. Большинство говорит: «Можно мне меню?» Представьте, как выглядит такой человек? Посредственно и безлико.

Замените просьбу о разрешении на подходящее для конкретной ситуации указание и получится: «Принесите мне меню». Добавьте спокойную интонацию, и вот уже перед нами уверенный в себе человек, который знает, чего хочет от жизни.

2. «Спасибо»

Некоторые люди слово «спасибо» могут произнести несчетное количество раз в течение двухминутного разговора. Причина может быть в неумении завершать разговор, в привычке постоянно говорить «спасибо», в неловкой ситуации. В любом случае это неуверенное поведение, которое считывается окружающими.

Представьте, что вы принесли отчет начальнику, он сделал в нем пометки и приказал вам переделать его. И вы отвечаете: «Да, я сделал ошибки, извините, спасибо за исправления, я переделаю, извините». Это выглядит жалко и неубедительно. Вряд ли вашу кандидатуру будут иметь в виду на более высокую должность.

Не лучше ли поменять фразу и произнести с чувством собственного достоинства: «Я все понял, исправлю». Все мы люди и имеем право на ошибки. Не стоит из-за них себя излишне критиковать и оправдываться перед другими. Это снижает нашу ценность.

3. «Я вам не мешаю?»

Чаще всего так говорят намеренно, когда хотят выразить особое уважение к тому, кому это сообщение адресовано. Умалять свою личную значимость не лучший способ добиться желаемого эффекта. Люди гораздо больше ценят уважение со стороны равных себе.

Например, руководитель вас вызвал, и вы через некоторое время зашли к нему. Зачем говорить: «Я вам не помешаю?» или «Я вас не отвлекаю»? Ваши дела и ваше время не менее важные, чем дела вашего руководителя. Замените это фразой «Я войду?». От нее веет энергией и собранностью.

4. «Не могли бы вы…»

Частица «не» – самая зловещая в русском языке. Вы сразу предлагаете человеку готовое решение в виде отказа. Подтекст такой: «Я знаю, что ты откажешь, и я в твоих руках». И если человек ответит согласием на вашу просьбу, это будет выглядеть скорее как одолжение.

Замените эту фразу на утвердительную и избавьтесь от частицы «не»: «Могли бы вы…?». Здесь очевидна равная позиция и стойкая вера в результат.

5. «Мне очень понравилось»

Фраза сама по себе приятная. Она наполнена искренностью и прекрасно подходит для дружеского и близкого общения. Но если вы хотите сделать акцент на своем мнении, то лучше использовать эту фразу с осторожностью.

В определенных ситуациях может сложиться впечатление, что вы поверхностно что-то оцениваете или что произвести на вас впечатление не так уж и сложно. Если вы стремитесь придать весомость своей оценке, следует ее углубить и конкретизировать, например: «Я доволен», «Меня это устраивает», «Меня это впечатляет».

Чтобы излучать уверенность в себе, порой достаточно сменить привычные слова в своей речи на те, которые подчеркнут вашу ценность. Тогда внутренние положительные изменения не заставят себя долго ждать. А вместе с ними придет и признание, и уважение, и любовь.

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