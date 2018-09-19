Жительница 5 микрорайона, открыв холодную питьевую воду, не поверила своим глазам. Вместо прозрачной жидкости из крана потекла голубая вода, передает ИнАктау.

Инцидент произошел вчера, 18 сентября. Испугавшись, женщина набрала «странной» воды в банку и отнесла ее в ЖЭК. Там, по ее словам, отметили, что отношение к цвету воды не имеют и посоветовали обратиться с вопросами к МАЭКу.

Советник генерального директора ТОО «МАЭК-Казатопром» Колганат Нуржабайулы сообщил, что с предприятия на город подается кристально-чистая вода. Причины «синевы» нужно искать в другом месте.

«Вода, поступающая потребителям находится под постоянным контролем санэпидемстанции.Мы отпускаем только чистую питьевую воду. Жительнице необходимо обратиться в ЖКХ, сдать воду на экспертизу», — сообщил Колганат Нуржабайулы.

Подобный случай произошел у жительницы Атырау в прошлом году. Однако местное коммунальное предприятие, взявшее пробы воды уже привычного цвета на экспертизу, нарушений не обнаружило.