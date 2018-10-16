Горожане Актау ежегодно жалуются на качество воды, которая начинает течь из их кранов в момент начала отопительного сезона, передает Lada.kz.

Вот уже почти месяц у жителей Актау в кранах бежит горячая вода цвета нефти. Больше всего горожан возмущает, что за такую воду им приходится платить.

Ситуация с грязной водой в Актау повторяется из года в год. Горячая вода для жителей стала своего рода психологическим, физическим и материальным испытанием, так как горожанам приходится сливать воду до бесконечности и оплачивать огромные счета за не качественный и не использованный по назначению товар.

Чтобы хоть как-то привлечь внимание властей к своей проблеме, жители Актау решили запустить челлендж под названием #нехочузаэтоплатить.