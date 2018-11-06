На набережной 15 микрорайона житель Актау снял на видео отбившегося от стаи фламинго, передает lada.kz.

По словам Кирилла Осина, у птиц сейчас сезон миграции.

— Это достаточно крупный птенец, имеет крупный и массивный клюв, которым способен добывать себе пропитание, как правило, мелких рачков. Район, в котором сейчас находится фламинго, каменистый и с хорошей кормовой базой. Единственная опасность сейчас для него — это люди. Главное, чтобы не кидали камнями. Как и любое живое существо, а эта птица особенно очень хрупкая и нежная, в дополнительном питании не нуждается. Также не нужно предпринимать попыток достать птицу, это может привести к увечью и гибели. Я думаю, птица немного освоится, восстановится и продолжит свой путь на озеро Караколь, где сейчас лебеди, либо продолжит свой путь дальше на зимовку в Азербайджан, Туркменистан или Иран. Скорее всего, эта птица из этих краев, — отметил Кирилл Осин, директор НПУ «Эко Мангистау».