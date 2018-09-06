В Казахстане по инициативе Минздрава РК начата работа по искоренению коррупции в сфере обращения лекарственных средств, в том числе по продвижению лекарств и медизделий на рынке.

В частности, Минздравом РК разработан проект Закона по внесению изменений и дополнений в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», где предусмотрено продвижение лекарств и медизделий на рынке с соблюдением этических норм и ответственностью за их нарушение.

С этой целью разработаны Этические правила, предусматривающие запрещение посещения поликлиник и больниц в рабочее время представителями фармкомпаний с целью рекламы и продвижения лекарственных средств и медизделий.

Также эти новые требования исключают возможность спонсирования медработников, предоставления бонусов, обеспечение расходов на конференции со стороны фармкомпаний.

Напомним, на сегодняшний день медработникам запрещено рекламировать лекарства и медизделия.

Кроме того, одной из действенных мер будет внедрение регулирования цен на все лекарства с 1 января 2019 года.

В настоящее время данный законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК, в ближайшее время он будет вынесен на второе чтение и направлен в Сенат Парламента РК. Подписание Закона планируется до конца текущего года.