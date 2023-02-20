Аптеки Шымкента оштрафовали за продажу незарегистрированных препаратов

Владельцы частных аптек Шымкента поплатились за собственную алчность.

По данным фармконтроля, они продавали незарегистрированные препараты и нарушали нормы лицензирования. Бизнесмены отделались административным штрафом и продолжили работать.

Нарушения выявили и в медорганизациях Шымкента: там незаконно выдавали липовые больничные, нарушали правила проведения клинических исследований и регистрации лекарств.

Алмагуль Кенжеханова, и.о. руководителя департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК г.Шымкента:

«За прошлый год департаментом медицинского и фармацевтического контроля в Шымкенте зарегистрировано 399 обращений, поступивших от физических и юридических лиц по вопросам в сферах медицинских услуг и обращения лекарственных средств и медицинских изделий. По 130 обращениям департаментом проведены внеплановые проверки. По результатам, за 2022 год департаментом составлены 98 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму больше 9 миллионов тенге. При этом, штрафные санкции применены в отношении 39 субъектов предпринимательства, 34 должностных лиц, 25 физ лиц».

Помимо этого, в ведомстве заверили: дефицита лекарств в Шымкенте нет. В городе достаточный запас медикаментов и медицинских изделий, в том числе и импортных.