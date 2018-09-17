Какие изменения произошли в Казахстане по тарифам на водоснабжение, рассказала заместитель председателя комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК Зарина Ботбаева, передает МИА «Казинформ».

«В рамках утвержденных в 2015 году предельных уровней тарифов на услуги по водоснабжению, в 2018 году тарифы для населения остались без изменений в четырех регионах, снижение тарифов произошло в трех регионах, а рост произошел в десяти регионах республики», — сообщила Зарина Ботбаева, отвечая на запрос МИА «Казинформ».

Тарифы по водоснабжению на прежнем уровне остались в 4 регионах (без НДС):

Астана (41,26 тенге/м3) и Алматы (49,61 тенге/м3), Карагандинская (Караганда) (98,45 тенге/м3) и Мангистауская (209,20 тенге/м3) области.

Снижение тарифов произошло в 3 регионах:

Алматинская область, ГКП «Жетысу водоканал» (с 61,32 тенге/м3 до 60,41 тенге/м3, рост на 1,48%);

Атырауская область, ГКП «Атырау су арнасы» (с 101,33 тенге/м3 до 97,5 тенге/м3, рост на 3,78%);

Западно-Казахстанская область, ГКП «Батыс су арнасы» (с 42,65 тенге/м3 до 41,98 тенге/м3, рост на 1,57%).

Рост тарифов для населения произошло в 10 регионах (без НДС):

Кызылординская область, КГП «Кызылорда су жүйесі» (с 54,05 тенге/м3 до 54,64 тенге/м3, рост на 1,09%);

Акмолинская область, ГКП «Кокшетау су арнасы» (с 69,65 тенге/м3 до 70,52 тенге/м3, рост на 1,25 %);

Актюбинская область, АО «Акбулак» (с 71,91 тенге/м3 до 74,04 тенге/м3, рост на 2,96%);

Восточно-Казахстанская область (Семей), ГКП «Семей-Водоканал» (с 47,76 тенге/м3 до 50,14 тенге/м3, рост на 4,98%);

Карагандинская область (Жезказган), АО «Предприятие тепловодоснабжения» (с 38,82 тенге/м3 до 40,96 тенге/м3, рост на 5,51%);

Павлодарская область,ТОО «Павлодар водоканал» (с ИПУ с 32,02 тенге/м3 до 33,94 тенге/м3, рост на 6,0%, без ИПУ с 47,94 тенге/м3 до 50,93 тенге/м3, рост на 6,24%);

Северо-Казахстанская область, ТОО «Кызылжар су» (с 73,65 тенге/м3 до 79,91 тенге/м3, рост на 8,5%).

Жамбылская область, ГКП «Тараз су» (с 48,14 тенге/м3 до 52,30 тенге/м3 без НДС , рост на 8,64%);

Костанайская область, ГКП «Костанай су» (с 75,34 тенге/м3 до 85,39 тенге/м3, рост на 13,34%).

Шымкент, ТОО «Водные ресурсы маркетинг» (с 78,10 тенге/м3 до 87,47 тенге/м3, рост на 12,00%);

Минимальный рост наблюдается в Кызылординской области (на 1,09%), максимальный рост — в Костанайской области (на 13,34%).

При этом, снижение уровней тарифов для населения произошли в Алматинской (с 62,32 тенге/м3 до 60,41 тенге/м3 без НДС, снижение на 1,48%) и Атырауской областях (с 101,33 тенге/м3 до 97,50 тенге/м3 без НДС, снижение на 3,78%).