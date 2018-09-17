Сменился руководитель фракции «Народные коммунисты» в Мажилисе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента.

Сообщается, что в Мажилисе состоялось заседание депутатской фракции «Народные коммунисты» Коммунистической Народной партии Казахстана. По инициативе руководителя фракции Владислава Косарева, основным вопросом повестки дня стало избрание нового руководителя фракции. «Владислав Косарев обратился к коллегам с просьбой освободить его от обязанностей руководителя фракции, подчеркнув при этом важность проявления преемственности и более тесной работы фракции и Политбюро ЦК КНПК», — говорится в сообщении.

По итогам открытого голосования новым руководителем фракции «Народные коммунисты» единогласно избран мажилисмен Айкын Конуров. Владислав Косарев продолжит выполнять свои депутатские полномочия в составе фракции.