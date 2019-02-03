Изменение статуса Шымкента повлияло и на политическую жизнь горожан. Если раньше в областном центре были сосредоточены областные представительства политических партий Казахстана, то теперь начали работать городские филиалы партий.

Мы попытались выяснить, чем наполнена их жизнь сегодня?

И начали мы с Шымкентского городского филиала Коммунистической народной партии Казахстана. Мой собеседник – Нурлан Кадыркулов, который возглавляет этот филиал.

— Когда был зарегистрирован Шымкентский городской филиал КНПК?

— Буквально на днях – 16 января 2019 года. Здесь есть своя небольшая предыстория. 10 ноября 2018 года в Астане прошел XIII Внеочередной съезд КНПК, на нем были приняты решения о переименовании Южно-Казахстанского филиала КНПК в Туркестанский областной филиал, перенесении в город Туркестан и смене юридического адреса. Также было принято решение о создании Шымкентского городского филиала КНПК.

20 декабря прошел пленум обкома, на нем был избран новый состав Туркестанского обкома. Первым секретарем избран Е. Ахмет, вторым секретарем – К. Мусаев.

В этот же день 20 декабря состоялась первая городская партийная конференция. И в итоге первым секретарем Шымкентского горкома КНПК избран я, Нурлан Кадыркулов, вторым секретарем – Зафар Мухамеджанов.

— Нурлан Калдарович, сколько сегодня в Шымкенте коммунистов?

— В нашем горкоме на учете 1523 члена КНПК. В Туркестанской области – 7081.

— Знаю, у КНПК есть молодежное крыло. А ветераны остались у вас работать?

— Конечно. Это наш «золотой запас». Среди них Абдуали Джаксыбаев, ветеран здравоохранения РК, Гульзада Алдабергенова, Мажит Илиаскаров, заслуженный деятель РК, он же – председатель совета ветеранов горкома партии.

— Какой самый-самый народный проект у КНПК?

— Это, бесспорно, «Шапағат» («Благодеяние»).

— В чем его суть?

— Этот благотворительный проект. Он призывает всех неравнодушных граждан нашего города помогать своим же соотечественникам.

— Чем – деньгами, вещами?

— Не только. В наш пункт приема люди могут приносить верхнюю одежду, шапки, шарфы, обувь, женские, мужские, детские вещи, бытовые предметы, бытовую технику, электроприборы, посуду, предметы интерьера, детские стульчики, ходунки, коляски, кроватки, игрушки, книги, сумки, канцтовары, не скоропортящиеся продукты.

— Для кого это собирается?

— Принесенные вещи мы раздаем социально-уязвимым слоям населения – многодетным/ малоимущим семьям; матерям-одиночкам, детям-сиротам; пожилым людям; людям с ограниченными возможностями. Мы уже передавали партию собранного Дому мамы на Катын копре, в Кризисный центр «Комек» по улице Гагарина, который открыт при содействии Красного Полумесяца. Реже – передаем в ГУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства» в поселке Забадам. Там больше нужна бытовая техника.

— Куда могут обращаться те, кто хочет оказать помощь и те, кому эта помощь необходима?

— В наш офис, он расположен по адресу: город Шымкент, улица Толстого, 30. Телефон 43-37-17.

— Признаться, я ожидала услышать от вас про какие-нибудь политические акции, инициативы… Все-таки КНПК – это хоть и парламентская, но все-таки оппозиционная партия.

— Сразу же небольшое уточнение, КНПК позиционирует себя конструктивной оппозицией, предлагая реальные меры по улучшению в экономике, политике, социальной сфере.

И почему вы считаете, что помощь малоимущим – это не политическое дело? Мы считаем это – борьбу с бедностью – одной из своих непосредственных задач.

К слову, эта работа помогла нам убедиться в том, что сегодня в Шымкенте благотворительные акции, сборы проводятся, что называется, сплошь и рядом. Во многих школах сегодня открыты уголки добра и милосердия, где также собирают помощь обездоленным.

В традициях нашего народа помогать вещами своим родным, соседям, сородичам из дальних аулов. В сравнении с Астаной, где «Шапағат» принял ну просто огромные масштабы и популярность, у нас этот проект проходит относительно скромно.

— Нурлан Калдарович, многих наших читателей волнует вопрос: почему все-таки при всей своей привлекательности Советский Союз распался? Почему не прижилась у нас коммунистическая идея? Ведь идеи равенства, братства, справедливости всегда были и остаются мечтой простого человека.

— Анализ причин этого хорошо дан в Программе Коммунистической Народной партии Казахстана. Я свой ответ на ваш вопрос построю, исходя из этого. В частности, анализируя опыт и уроки КПСС, КНПК приходит к выводу: в том, что произошло, есть огромная вина предателей из бывшего руководства КПСС и республиканских компартий.

Но существуют и более глубокие причины, объективные факторы, главными из которых мы считаем: во-первых, догматизм, теоретический застой… И не случайно, что перестройку начали без глубокой теоретической разработки, без научно обоснованной программы действий. Инициативу перехватили враждебные силы, которые путем демагогии, очернения прошлого и настоящего деморализовали значительную часть общества.

Во-вторых, деформация внутрипартийной демократии, преобладание командных методов руководства, игнорирование критики снизу, превращали коммунистов в простых «винтиков» партийной машины. Отсутствие механизма реализации воли партийных масс сковывало творческую инициативу, порождало конформизм, пассивность членов партии и первичных организаций.

В-третьих, серьезные изъяны в системе подготовки, воспитания и расстановки кадров, отсутствие конкурентной среды для выявления потенциальных лидеров, создание различных привилегий, номенклатурная кастовость привели к отрыву партийной элиты и аппарата от рядовых коммунистов, а партию – от рабочего класса и трудящихся.

В-четвертых, искривление принципов партийного руководства страной, подмена советских и хозяйственных органов партийными, вмешательство в культуру, науку, религию, сращивание верхушки партийного аппарата с государственным аппаратом и мафиозными элементами, репрессии привели к событиям 1991 года.

— То есть идеям коммунизма конец?

— Ни в коем случае. Опять же, исходя из Программы партии, отмечу, Коммунистическая Народная партия Казахстана считает, что в ходе социалистического строительства не использованы все потенциальные возможности и преимущества социализма над капитализмом. События, произошедшие в социалистических странах в 80-90 годах, – это не кризис самой сущности социализма. Потерпела неудачу не коммунистическая идея, а извращенная теория и практика социалистического строительства. Суть капитализма осталась прежней – бесконтрольная эксплуатация трудового человека.

Не только коммунисты, но и многие крупные политики, экономисты, ученые считают, что капитализм является несправедливым обществом, у него нет будущего. Спасение человечества возможно только на основе развивающейся коммунистической идеи, которая способствует гармонизации интересов равных народов, человека и природы.

— Какие цели и задачи ставит перед собой КНП Казахстана?

— Коммунистическая Народная партия Казахстана – за многообразие форм собственности, исключающих эксплуатацию человека человеком, за государственную, коллективную, частную, акционерную и кооперативную, за приоритетное развитие общественной собственности. Мы против продажи и купли земли сельскохозяйственного назначения, за передачу ее в аренду крестьянам. Мы за то, чтобы вернуть разработку природных ресурсов государству в лице национальных компаний с преимущественным участием государства. Защита окружающей среды – жизненно важная задача государства, общества, каждого человека. Коммунистическая Народная партия Казахстана выступает за парламентский тип государства, через развитие и укрепление институтов гражданского общества, широкого вовлечения народных масс в управлении государством построение Народной Республики Казахстана. В области религиозных отношений коммунисты выступают за признание свободы совести, право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, за отделение церкви и мечети от государства, а школы от церкви и мечети. При этом коммунисты ведут широкую атеистическую пропаганду, избегая унижений оскорбления чувств верующих в любой форме.

Целью Коммунистической Народной партии Казахстана является: движение к обществу подлинного народовластия, социальной справедливости, широкой духовности, свободы и процветающей экономики на базе научно-технического прогресса и принципов научного социализма. Центром такого общества должен стать человек, наделенный полнотой гражданских прав, широкими возможностями для развития и проявления своих способностей, удовлетворения многообразных потребностей.

К слову, именно народные коммунисты первыми подняли вопрос об организации борьбы за защиту трудовых политических прав и свободы граждан против грабительских тарифов на коммунальные услуги, и необузданный рост цен на товары и услуги за своевременную выплату зарплат, пенсий, пособий.

Одна из значимых задач нашей партии – «…восстановить в полном объеме социальную сферу: бесплатное образование, здравоохранение, обеспеченную старость, гарантированное право на труд, отдых, жилище».

— Какие мероприятия городской филиал проведет в ближайшее время?

— На февраль запланировано проведение дискуссии на тему 75-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Затем дискуссия на тему: «Молодежь – стратегический ресурс страны». Думаю, это понятно, ведь текущий год – Год молодежи в Казахстане. В конце февраля планируем провести дискуссию на тему «Образование Коминтерна».

Из сделанного недавно – мы приняли участие в формировании избирательных комиссий местных представительных органов. То есть наши представители – не только члены КНПК, но и люди, просто разделяющие Программу нашей партии, станут членами выборных органов. Впереди у нас выборы районных комитетов КНПК.

— Финальный вопрос: почему никто из народных коммунистов не пришел 21 января к памятнику Ленина в парке металлургов? Все-таки в тот день исполнилось 95 лет со дня смерти вождя мирового пролетариата…

— Дела, дела текущие. Одни были на отчетной встрече акима, я лично – в налоговой, оформлял документы на созданный городской филиал… Словом, 21 января в этот раз не получилось, но 7 ноября и 22 апреля мы постоянно бываем у памятника Ленину. Замечание принимаю…

Фарида Шарафутдинова