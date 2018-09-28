Есть в нашей области удивительные места. Бывалые туристы и просто любители походов прекрасно знают «Долину предков». Неофициальное название дали туристы, но оно прижилось. Зовут это место именно так, а не иначе, потому что на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря, есть древние захоронения.

Добраться до Долины новичку сложно, а вот опытные туристы преодолевают путь совершенно спокойно. Те, кто хоть раз побывал там, стараются вернуться сюда снова и снова. Место удивительное. Сакральное. Ночью звезды, как на ладони, утреннее солнце дарит тепло и свет. А величественные горы манят ослепительными ледниками и холодными скалами.

«Сайрам-Угамском ГНПП. Чтобы туда попасть, нужно преодолеть многочасовой переход по гребню «Диназавра».

Такие переходы туристы называют «ишачка», «пилежка» и другими не совсем благозвучными словами. Почему? Спросите у тех, кто «ишачил» с тяжеленным рюкзаком, без воды в жару… Может, из-за «Динозавра» Долина предков — редко посещаемое людьми место. Думаю, это к лучшему… Нам в этом году удалось побывать здесь дважды», написал на своей странице пользователь Facebook Степан Балашов и выложил прекрасное видео.