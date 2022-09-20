Бурого медведя, перебегавшего дорогу, повстречали местные туристы

На территории Сайрам-Угамского парка недалеко от ущелья Сайрамсу на видео засняли медведя, спустившегося довольно низко, почти до находящихся рядом зон отдыха, передает OTYRAR.

Это короткое видео было заснято на прошлой неделе. Видеозаписью с перебегавшим дорогу медведем поделился фотограф, велотурист из Шымкента и завсегдатай местных гор Тимур Байгулов. Он рассказывает, что в последнее время альпинисты и просто любители горного туризма все чаще встречают диких животных на своем пути. Мохнатых притягивают ароматные яблоневые сады и цветущий шиповник.

«У нас есть группа любителей горного туризма, там есть альпинисты, туристы. Это видео скинули в нашей группе. Как заметили, медведь спустился довольно низко, там дорога асфальтированная, это почти где зоны отдыха. Там же люди разбили яблоневые сады, шиповник растет. Медведи могут туда спускаться ночью. Как говорят горные туристы и альпинисты, в последнее время медведей встречают почти каждый раз. Бояться особо не нужно, наоборот животные боятся людей, убегают. Думаю, медведи могут напасть только если им угрожает опасность, а так они питаются ягодами, желудями, орехами, травой, яблоки очень любят и шиповник», — сказал Тимур Байгулов, фотограф, велотурист.

По словам Тимура Байгулова, встретить медведя в горах Сайрам-Угамского нацпарка- далеко не редкость. В Комитете лесного хозяйства и животного мира сообщили, что по предварительным данным, на территории Сайрам-Угамского национального парка обитают 95 медведей.

Случаев нападения диких животных на людей в Туркестанской области не было зарегистрировано. Тем не менее, самое лучшее из того, что может сделать турист при встрече с косолапым — это как можно скорее уйти или уехать и ни в коем случае не задерживаться для того, чтобы снять фото или видео, говорят в Комитете лесного хозяйства и животного мира. Ведь как себя поведет дикое животное предугадать сложно.