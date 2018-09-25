Квартирный вопрос в Састобе для жителей аварийных домов остается открытым

Кирпичи и цемент — собственного производства. Строительный материал местного производителя применяют при возведении двух многоэтажных домов в поселке Састобе Тюлькубасского района Туркестанской области. Квартиры дадут очередникам, среди которых инвалиды, госслужащие и многодетные семьи.

К домам уже подведены коммуникации, дворы скоро благоустроят. Новый 2019-ый год местные жители будут встречать в новых квартирах. Сейчас очередников мучает один важный вопрос: Кто и сколько будет платить за квадратные метры?

Среди очередников есть и те, кто переселяться в новые дома не хочет. Причина веская — нежелание попасть в долговую кабалу. И это несмотря на то, что некоторые очередники живут в аварийных домах!

В районном акимате точную сумму за новые квадратные метры не называют. Твердят лишь одно, что квартиры очередники получат по госпрограмме «Нурлы жер».

Елдос Шолпан, заместитель руководителя отдела строительства по Тюлькубасскому району: «Дома готовы, сдадим их уже в декабре. Сейчас идет завершающий этап работы. Жить там будут очередники. Всего в районе построят 7 домов, два из них в Састобе».

Что будет с теми, кто сейчас живет в аварийных квартирах… не ясно. Переселят ли жильцов аварийных домов, заставят ли их платить за новую квартиру — эти вопросы пока остаются без ответа. Старый дом стал аварийным не по их вине. А значит и платить за новое жилье по логике не нужно?.. Или все-таки надо? Жители теряются в догадках и ждут внятного ответа от местной администрации.