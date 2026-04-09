Жители села в Жетысайском районе боятся потерять дома из-за постоянно поднимающейся воды

В Жетысайском районе поднялся уровень грунтовых вод, что доставляет серьёзные неудобства сельским жителям. Дома отсырели, у некоторых начали разрушаться стены. Люди, оказавшиеся на грани потери жилья, просят наладить дренажную систему. В районном акимате сообщают, что документы для этого уже подготовлены.

Так сейчас выглядят дома в селе Сакена Сейфуллина. После дождей вода поднимается, и дома напитываются влагой. По словам сельчанки Акмарал Жанбаевой, её дом стал непригоден для проживания. Люди боятся заходить внутрь — здание может обрушиться в любой момент. Несмотря на многочисленные ремонты, восстановить дом не удалось.

Акмарал Жанбаева, жительница: «Крышу ремонтировали, но снизу всё отсыревает, стены осыпаются, всё рушится. Потянешь в одном месте — в другом падает. Газ провели, но отопление сделать не можем».

Аналогичная ситуация и в доме пенсионерки Сары Ырысалиевой. Стены её дома отсырели и частично обрушились. Поскольку восстановить дом оказалось невозможно, ей пришлось строить новый дом, меньшего размера.

Сара Ырысалиева, жительница: «Вот эта часть обрушилась два года назад. До сих пор не можем восстановить. Заходить внутрь опасно — может рухнуть. Боюсь, что может придавить детей».

Всего в Жетысайском районе около 30 сёл, которые, как и село Сакена Сейфуллина, страдают от повышения уровня грунтовых вод. По словам жителей, молодёжь, оставшаяся без жилья, вынуждена снимать квартиры в городе. Причину подъёма воды сельчане видят в неработающей дренажной системе.

Отеули Аралбайулы, житель: «Раньше, в советское время, по трём сторонам села были дренажи. Перед домами росли плодовые деревья, мы выращивали овощи. Сейчас всё засыхает. Не только плодовые деревья — даже карата́л высох. Около 40 процентов молодёжи уже уехали».

В сельском акимате сообщили, что для ремонта заброшенных насосных установок требуется значительное финансирование. Бюджет села таких расходов не выдерживает, поэтому направлено предложение в районный акимат.

Нурдаулет Икимат, заместитель руководителя отдела акимата Жетысайского района: «Для строительства 43 вертикальных дренажных скважин в Жетысайском районе в настоящее время подготовлено архитектурно-планировочное задание, разрабатывается проектно-сметная документация. После получения положительного заключения экспертизы проекты будут представлены для выделения финансирования из районного или областного бюджета».

Когда именно будут выделены средства на дренажную систему, пока неизвестно. Жителям, рискующим остаться без жилья, остаётся только ждать.