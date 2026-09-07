Какие дома снесут и отремонтируют в Шымкенте

До 2030 года из ветхих и аварийных домов в Шымкенте планируют переселить собственников 604 квартир. На этот год намечены расселение жителей 13 многоквартирных домов, модернизация 29 многоэтажек и замена 30 лифтов, передает Kazinform.

Для обновления жилищного фонда в Шымкенте действуют две программы. Реновация предусматривает снос ветхих и аварийных домов с предоставлением собственникам новых квартир. Модернизация позволяет отремонтировать многоэтажный дом, включая кровлю, подъезды, подвалы, фасад, инженерные сети и лифты, без расселения жильцов. На капитальный ремонт в 2026 году предусмотрено 2,67 млрд теңге.

После завершения работ собственники должны полностью возместить затраты. Рассрочка предоставляется на срок от семи до 15 лет без начисления процентов.

Кто займется сносом ветхих домов и переселением жильцов

Программу реновации жилья в городе утвердили в декабре 2025 года, в феврале 2026-го в нее внесли изменения.

Координирует проекты управление строительства Шымкента. Практическая реализация возложена на АО «СПК Shymkent», которое взаимодействует с собственниками, инвесторами и госорганами, организует переселение горожан.

— Программа реновации предусматривает комплексное обновление жилой застройки путем сноса аварийных и ветхих многоквартирных жилых домов и переселения граждан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Реализация программы рассчитана до 2030 года и направлена на поэтапное сокращение количества аварийного и ветхого жилищного фонда в Шымкенте, улучшение жилищных условий граждан и развитие современной городской среды. В перечень объектов, подлежащих реализации, включены 66 многоквартирных жилых домов на 604 квартиры, — сообщил заместитель руководителя городского управления строительства Ердаулет Ажибаев.

Жители вправе предложить включить в программу здание, которого пока нет в опубликованном списке. Решение по заявке принимает управление строительства.

— В программе могут участвовать многоквартирные и многоэтажные жилые дома, которые в соответствии с техническим заключением признаны ветхими, при наличии стопроцентного согласия собственников квартир, — пояснили в АО «СПК Shymkent».

Состояние объекта оценивает независимая экспертная организация. На основании ее заключения аварийный статус закрепляется решением городского маслихата, ветхим дом признает управление строительства. Обследование оплачивают владельцы квартир.

После включения здания в программу СПК знакомит инвесторов с его характеристиками, проводит встречи с жильцами и сопровождает проект при взаимодействии с государственными органами. Социально-предпринимательская корпорация может участвовать в финансировании и предоставлять собственные квартиры для переселения.

На каких улицах находятся дома под реновацию

Жители могут узнать, включен ли их дом в перечень объектов реновации, на официальном сайте АО «СПК Shymkent». Опубликованный список состоит из 128 адресов, сформированных по сведениям городского управления жилья. На этой же странице собственники могут направить электронную заявку на рассмотрение нового объекта.

В перечне представлены дома на улицах 1 Мая, Абая, Алимкулова, Акназар хана, Алдиярова, Быковского, Володарского, Гагарина, Диваева, Елшибек батыра, Ерманова, Жаркынбекова, Жолан батыра, Казанкап акына, Калдаякова и Кремлевской и Айбергенова. В список также вошли здания на улицах Курнакова, Макталы, Майлы Кожа, Майлина, Нурлыбаева, Нурпеисова, Өзбек, Сапак датка, Сарбаздар, Сматлаева, Ташенова, Театральной, Ткацкой, Терешковой, Токаева, Толе би, Транспортной, Туркестанской и Физкультурников и на Круговом проезде.

Что получат владельцы квартир после сноса дома

Новое жилье предоставляется по принципу «комната на комнату». Площадь квартиры не должна быть меньше той, которой собственник владел до переселения. Если обмен проводит АО «СПК Shymkent» и предложенный вариант оказывается просторнее прежнего, доплачивать за дополнительные квадратные метры не придется.

Сделку оформляют у нотариуса, его услуги оплачивает владелец недвижимости. Наличие залога не препятствует участию в программе, но потребуется согласие залогодержателя. При перепланировке учитывают количество комнат, указанное в первоначальном техническом паспорте. После регистрации права собственности новой квартирой можно распоряжаться без ограничений, включая продажу и дарение. Отдельных условий для социально уязвимых граждан не предусмотрено. Все владельцы жилья участвуют в реновации на равных основаниях.

— С 2024 года АО «СПК Shymkent» обеспечило новыми квартирами жителей 17 ветхих домов, в которых находились 176 квартир. Для системной реализации программы общество продолжает работу по дорожной карте, утвержденной акиматом Шымкента, — сообщил заместитель председателя правления АО «СПК Shymkent» Канат Абубакиров.

Среди новоселов 22 жителя домов по улице Алимкулова и восемь семей с Кругового проезда, 2/4. Еще 68 семей переселили из семи ветхих строений в микрорайоне Коксай, известном также как Зеленая балка.

Что строят после сноса ветхих двухэтажек

К реновации устаревших кварталов привлекают частных застройщиков. Один из таких инвесторов работает на четырех площадках.

— ТОО «B Like» ведет снос четырех ветхих жилых домов и строительство на их месте новых многоэтажных зданий. Строительно-монтажные работы на объекте по улице Безделева № 72 завершены, — сообщил Ердаулет Ажибаев.

В снесенных двухэтажках насчитывалось 43 квартиры общей площадью 2 460 квадратных метров. Возводимые вместо них комплексы рассчитаны на 248 квартир площадью свыше 12,8 тысячи квадратных метров. Число жилых помещений увеличится почти в шесть раз.

На улице Безделева, 72А построен семиэтажный ЖК «Ай Барыс». Ранее на участке площадью 0,10 гектара находился дом на семь квартир общей площадью 500 квадратных метров. Территория нового комплекса занимает 0,15 гектара. В здании предусмотрено 35 квартир площадью 2 143,37 квадратного метра.

На улице Безделева, 111 снесли двухэтажку на 13 квартир общей площадью 600 квадратных метров. На ее месте возводится семиэтажный ЖК «Жеңіс» на 63 квартиры площадью 3 048,78 квадратного метра. В проект вошли 36 однокомнатных, 20 двухкомнатных и семь трехкомнатных квартир.

На улице Толе би, 37 строится ЖК «Адал». Прежний дом занимал 0,12 гектара и состоял из 16 квартир общей площадью 680 квадратных метров. Площадь территории под новым комплексом достигает 0,36 гектара. Он объединит три блока, два семиэтажных и один девятиэтажный. В них разместятся 125 квартир общей площадью 5 978 квадратных метров.

На улице Елшибек батыра, 91 двухэтажный дом на семь квартир сменили два шестиэтажных корпуса ЖК «Сания». Площадь участка увеличилась с 0,12 до 0,20 гектара. Новый комплекс рассчитан на 25 квартир общей площадью 1 710 квадратных метров. В нем предусмотрены семь однокомнатных, 12 двухкомнатных и шесть трехкомнатных квартир.

Условия переселения на площадках частного инвестора согласовываются с каждым собственником индивидуально.

Какие многоэтажки отремонтируют в 2026 году

На капитальный ремонт домов в городском бюджете предусмотрено 2,67 млрд теңге. В среднем работы в одном многоэтажном доме обойдутся в 89 млн теңге.

— В рамках реализации программы модернизации многоквартирных жилых домов в Шымкенте в 2026 году планируется проведение капитального ремонта 29 многоквартирных жилых домов и замена 30 лифтов в 23 многоквартирных жилых домах, — сообщил директор ТОО «Тұрғын үй Шымкент» Серик Карлов.

В списке на этот год насчитывается 1 670 квартир. В Аль-Фарабийском районе отремонтируют 12 домов на 706 квартир. Работы в многоквартирном жилье по улице Желтоксан, 19А, улице Еримбетова, 26, проспекту Тауке хана, 32 и Кунаева, 13, улице Байтурсынова, 86А и Жангельдина, 16Б. В программу вошли дом 48 в 18-м микрорайоне, дом 16А в микрорайоне 17, дом 24 в микрорайоне 16 и три многоэтажки в микрорайоне Куншыгыс под номерами 20, 32 и 39. Количество квартир варьируется от 25 до 100. На 100 квартир рассчитан дом 16Б по улице Жангельдина, на 25 — дом 48 в 18-м микрорайоне.

В Енбекшинском районе отремонтируют две пятиэтажки. В доме 116А по улице Елшибек батыра насчитывается 80 квартир, в доме 200А по улице Шокана Уалиханова их 60. В районе Туран в список вошли пять зданий. Два находятся по улице Ахмета Байтурсынова под номерами 59 и 89, еще два в микрорайоне Отырар под номерами 51 и 57. Пятый расположен на Темирлановском шоссе, 21. Всего в этих домах 331 квартира.

В Каратауском районе капитального ремонта ждут десять многоэтажек на 493 квартиры. Шесть из них находятся в микрорайоне Нурсат. Это дома 22, 33, 163, 213, 214 и 216. В список включены дом 54 в микрорайоне Нурсат-2, дома 71 и 99 на проспекте Астана, дом 219 по улице Назарбекова.

Ремонтировать будут пятиэтажные и девятиэтажные здания. Содержание работ определят отдельно с учетом состояния каждого дома и решения собственников.

Что могут отремонтировать и кто принимает решение

Состояние многоэтажного дома определяет, какой объем ремонта потребуется. Правила предусматривают минимальный перечень и расширенный вариант для объектов, нуждающихся в более серьезном обновлении.

— Минимальный перечень работ предусматривает ремонт кровли, подъездов и подвала многоквартирного жилого дома, установку автоматизированной системы регулирования теплопотребления и общедомовых приборов учета тепловой энергии, создание с учетом технических возможностей здания доступной среды для маломобильных групп населения. Максимальный перечень дополнительно включает ремонт фасада, ремонт или замену лифтового оборудования, переоборудование общедомовых инженерных сетей и систем пожарной безопасности, — пояснил Серик Карлов.

Окончательный объем ремонта зависит от технического состояния здания и решения жильцов.

Предложить участие в программе могут ОСИ, совет дома, управляющая компания или владельцы квартир и нежилых помещений. Вопрос выносят на общее собрание, итоги голосования закрепляют протоколом. Для положительного решения требуется поддержка большинства от общего числа собственников, не только от количества присутствовавших. После этого совет дома выбирает строительную компанию и организацию технического надзора, оператор занимается подготовкой и проведением ремонта.

Сколько лет жильцы будут платить за обновление дома

Работы по модернизации первоначально оплачиваются из бюджета. После их завершения собственники квартир и нежилых помещений возвращают государству всю потраченную сумму.

— Срок возврата средств собственниками квартир и нежилых помещений составляет от семи до 15 лет. В период возврата денежных средств вознаграждение не начисляется. Размер ежемесячного платежа рассчитывается пропорционально общей площади квартиры или нежилого помещения, — отметил Серик Карлов.

Стоимость ремонта распределяется между владельцами с учетом площади принадлежащих им помещений. Сначала определяется, сколько затрат приходится на один квадратный метр, затем рассчитывается доля каждой квартиры. Полученную сумму делят на срок рассрочки. При семилетнем периоде собственник вносит 84 ежемесячных платежа, при максимальном сроке в 15 лет их количество увеличивается до 180.

В одном доме при одинаковом сроке возврата выплаты за квартиры площадью 40, 60 и 80 квадратных метров будут соотноситься как два к трем к четырем. Владелец 80-метрового жилья заплатит вдвое больше собственника квартиры площадью 40 квадратных метров. Точная сумма зависит от итоговой стоимости работ и общей площади всех жилых и нежилых помещений в здании. Погасить задолженность можно раньше установленного срока.

— Собственники квартир и нежилых помещений вправе досрочно погасить стоимость капитального ремонта без начисления штрафов и комиссий. В случае смены собственника обязанность по погашению оставшейся суммы переходит к новому собственнику, — подчеркнули в ТОО «Тұрғын үй Шымкент».

Перед покупкой квартиры в доме, который прошел модернизацию, необходимо уточнить, полностью ли выплачена стоимость ремонта. Если задолженность сохранилась, продолжать ее погашение придется новому владельцу.

В каких домах появятся новые лифты

Большую часть подъемников установят в Каратауском районе. Из 30 запланированных лифтов на эту часть города приходится 23. В микрорайоне Нурсат замена предусмотрена в домах 12, 14, 23А, 131, 133/3, 135А, 217, 218 и 220. В доме 135А обновят два лифта, в остальных по одному.

В микрорайоне Нурсат-2 работы проведут в домах 24, 31, 35, 48, 50, 52, 54 и 56. По два лифта заменят в домах 52 и 56, в других зданиях установят по одному. Еще два новых лифта установят в доме 55А микрорайона Туран-2.

В Аль-Фарабийском районе обновят шесть лифтов в трех многоэтажках. Три установят в доме 7 на проспекте Кунаева, два в доме 89 на том же проспекте, один в доме 32 по улице Желтоксан. Последний лифт заменят в семиэтажном доме 4В по улице Иляева в районе Туран.

Кто выбирает подрядчика для капитального ремонта

В этом году строительно-монтажные работы поручили 20 компаниям, которые заняты в 31 многоквартирном доме. При отборе учитывались опыт, финансовая устойчивость, материально-техническая база и соответствие квалификационным требованиям. Решение принимают не только оператор и городские службы. Выбор исполнителей входит в полномочия самих жильцов.

— Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома осуществляется оператором с привлечением подрядной организации и организации технического надзора, выбранных советом дома в соответствии с настоящим Порядком, — пояснили в планово-техническом отделе ТОО «Тұрғын үй Шымкент».

Подрядные организации привлекаются через информационную систему централизованного сбора.

Кто отвечает за сорванные сроки и недостатки ремонта

Оператор может расторгнуть договор, если строительная компания отказывается выполнять работы, не передает необходимые документы или задерживает завершение ремонта более чем на месяц. В таком случае оплачивается только фактически выполненный и принятый объем. В этом году претензии возникли к двум исполнителям.

— В 2026 году нарушения условий договоров выявлены у двух подрядных организаций. К ним применены меры ответственности, предусмотренные договорами, включая начисление неустойки, обязательство устранить выявленные недостатки за собственный счет и иные меры, — пояснил Серик Карлов.

Размер взысканий зависит от продолжительности просрочки. Ответственность наступает как за задержку самого ремонта, так и за несвоевременное устранение недостатков, обнаруженных после его завершения.

— При нарушении подрядчиком сроков выполнения работ и устранения выявленных дефектов в течение гарантийного срока оператор вправе предъявить требование об уплате пени в размере 0,1% от общей стоимости работ согласно проектно-сметной документации за каждый день просрочки. Общая сумма неустойки не может превышать 15% от общей суммы договора, — отметили в ТОО «Тұрғын үй Шымкент».

Продолжительность гарантии зависит от вида ремонта и исчисляется со дня подписания акта приемки. На кровельные работы и использованные материалы она составляет пять лет. Для косметической отделки внутри и снаружи дома, других видов модернизации и примененных материалов предусмотрен двухлетний срок. Все допущенные при ремонте дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, подрядчик обязан устранить за свой счет.

Где жители могут получить расчет и консультацию

Стоимость и содержание ремонта определяются отдельно для каждого дома. До проведения общего собрания собственники могут запросить предварительную смету, расчет ежемесячных платежей и перечень необходимых документов.

— Для получения более подробной информации о реализации программы собственники квартир и нежилых помещений, ОСИ, советы домов и управляющие компании могут обратиться в специализированную уполномоченную организацию ТОО «Тұрғын үй Шымкент», расположенную на улице Шамши Калдаякова, 30, — сообщил Серик Карлов.

В каких районах больше всего домов ждут ремонта

Состояние многоквартирного фонда заметно различается по районам. Наиболее высокая потребность сложилась в Аль-Фарабийском и Каратауском районах.

— За период с 2013 по 2026 годы в Шымкенте капитальный ремонт был проведен в 342 многоквартирных жилых домах, в 42 домах произведена замена 67 лифтов. В настоящее время 2 209 многоквартирных жилых домов нуждаются в капитальном ремонте, — сообщил Серик Карлов.

Всего в Шымкенте насчитывается 2 551 многоэтажных дома. Капитальное обновление требуется около 86% многоквартирного жилищного фонда. В Аль-Фарабийском районе из 931 дома отремонтированы 187. Работы необходимы еще в 744 зданиях. В Каратауском районе из 626 многоэтажек капитальный ремонт провели только в одной. В обновлении нуждаются 625 зданий. В районе Туран отремонтированы 90 из 544 домов. Работы требуются еще в 454. В Енбекшинском районе ремонт завершен в 49 из 285 многоэтажек. В обновлении нуждаются 236 зданий. В Абайском районе отремонтированы 15 из 165 домов. Капитального ремонта ожидают еще 150. Новое лифтовое оборудование требуется 26 многоэтажкам. Девятнадцать из них расположены в Каратауском районе, шесть в Аль-Фарабийском, одна в районе Туран.