В «заложниках» собственных домов оказались жители аварийных домов Шымкента

В Шымкенте 48 многоэтажных жилых домов находятся в аварийном состоянии, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ.

Проживать в них небезопасно, говорят специалисты. Исправить ситуацию должна была запущенная программа реновации. Однако инвесторы, готовые спонсировать реконструкцию, столкнулись с проблемами. Оказалось, что большинство аварийных домов полностью или частично находятся на, так называемой, «красной линии». И после их сноса на прежнем месте ничего нельзя будет построить.

48 многоэтажных домов в Шымкенте находятся в аварийном состоянии. Однако там живут люди. Большая часть таких построек датируется 1950 годом. Но есть объекты и постарше.

Аварийный дом по улице Елшибек батыра – один из самых многострадальных в городе. Крыша и ступеньки давно прогнили, стены осыпаются. Люди надеялись на программу реновации, и даже сами нашли инвестора. Но большая стройка так и не началась.

«Мы уже упаковались прошлым летом, 50 с лишним коробок в гараж вынесли. Всё нормально было. Сделали даже АПЗ на новый дом. И вдруг нас оповещают, что нам полностью запретили строительство (инвестору). В связи с «красной полосой». На каком основании, почему она перепрыгнула?», — говорит Любовь Никитина, жительница г. Шымкента.

В акимате не скрывают: о проблеме жителей этого аварийного дома знают. Говорят, и рады бы отдать объект под реновацию, но есть требования закона. На «красной линии» строить нельзя.

«С 2012 года красная линия проходит через 40 метров этой улицы. На данный момент существующие дома стоят на «красной линии». И когда мы посмотрели проект инвестора, он предложил нам построить там 9-этажный дом. На данный момент ни дворовая территория, ни площадь участка, ни за «красной линией» невозможно предоставить возможность для строительства, выдать разрешительные документы», — говорит Арман Абдешов, заместитель руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

И это не единственный аварийный дом в Шымкенте, расположенный в «красной зоне». Где-то частично, а где-то полностью. И жильцы этих домов стали их заложниками – не могут ни продать, ни как-то улучшить свои жилищные условия.

«Если дом под реновацию не попадает, тогда есть другие варианты. Наверное, их переселяют в другой дом, там предусмотрена многоэтажка по ПДП, проектно-детальной подготовке», — говорит Баглан Жумахан, руководитель отдела сохранности и развития жилищного фонда управления жилья.

Пока только два ветхих дома по всем параметрам подошли под новое строительство. Временно жильцов за счёт инвестора переселили на съёмные квартиры. Когда стройка закончится, люди должны получить квартиры уже в новом доме. Причём на 10 квадратных метров больше, чем у них было. А вот с придомовой территорией оказалось сложнее.

«Нехватка земли – вот такие проблемы у нас. Есть самозахват. Мы считали, что по городу 90% не подходят под реновацию из-за нехватки земли, красных линий, и инфраструктуры», — говорит Бауыржан Кулжанов, инвестор.

Куда переселят жильцов из красной зоны? Вопрос пока остаётся открытым. Ведь есть и те, кто не хотят съезжать, и уверены, что их дома простоят ещё много лет. А в доме по улице Елшебек батыра жильцы намерены добиваться участия в программе реновации, и готовят обращение в прокуратуру.