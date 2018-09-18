Львенок, а точнее лигренок (детеныш льва и тигрицы — Прим. автора) гулял по набережной Павлодара, передает Tengrinews.kz.

Фото животного, на зеленой лужайке очевидцы разместили в социальных сетях, сопроводив надписью, что львенок гулял в ошейнике по набережной Павлодара. Экзотический хищник, попавший в объектив фотокамеры, вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсетей. Некоторые пользователи писали, что львенок потерялся, сбежав из вольера.

Корреспонденту Tengrinews.kz удалось найти хозяина маленького хищника, который рассказал, как животное оказалось на набережной Павлодара. «Фото было сделано прохожим, который попросил сфотографировать нашего лигренка — Лою. В тот день мои дети гуляли с ней по набережной. Животное не терялось, а находилось на поводке и под присмотром», — отметил павлодарец.

Свою питомицу мужчина держит в обычной квартире, где живет с супругой и двумя детьми. Лоя — детеныш льва и тигрицы, ей всего два месяца. В Павлодар ее доставили самолетом из Москвы в специальном ящике, со всеми документами. Заняться воспитанием лигренка, павлодарцу предложили друзья.

«Сказали, что от Лои отказалась мама — тигрица. У меня уже был опыт содержания таких животных, я с удовольствием согласился ее взять», — говорит мужчина.

По его словам, животных он любит с детства, но содержанием редких хищников занялся несколько лет назад.

«Вышло совершенно случайно, я по профессии радиоинженер, но как то остался без работы. Знакомые предложили взять на воспитание детеныша гиены. Как только мы его сюда привезли, появились желающие купить», — рассказывает мужчина.

Год назад в квартире жителя Павлодара жил лигренок, но когда животному исполнилось четыре месяца, его купил столичный цирк.

Как отмечает хозяин необычного питомца, на первый взгляд, кажется, что содержать хищное животное дома очень опасно, но пока лигренок маленький, он не страшнее кошки.

«Лоя делит комнату с моей старшей дочерью. Дочка в основном с ней и возится. Выгуливает, кормит из бутылочки. Недавно стали подкармливать мясом. Друзья — охотники дичь привозят, мы не отказываемся, потому что это все-таки настоящее мясо, не выращенное на убой. В день она съедает по 100-200 грамм, в основном любит домашнее молоко, пьет его из бутылочки. Бывает, держишь ее на руках, она палец большой поймает и начинает сосать. Значит проголодалась. В остальном Лоя ничем не отличается от обычной кошки, также резвится, очень любопытная, запрыгивает на колени, пробует на зуб тапки, ластится. Трехлетний сын любит с ней играть. Сейчас она в таком возрасте, что не опасней кошки. При резких звуках, конечно, может слегка куснуть и царапнуть, приходится шлепать по носу, чтобы так не делала», — отмечает павлодарец.

К столь необычному хобби друзья и знакомые мужчины относятся спокойно.

«Каждые выходные у нас дом полон гостей. Друзья приезжают с семьями, с детьми, все хотят сфотографироваться с царицей зверей. На прогулках, прохожие просят сделать с ней селфи, молодожены берут на фотосессии, в последнее время она стала нарасхват у беременяшек. Лоя не пугается фотовспышек, с удовольствием позирует на руках у людей», — отмечает хозяин котенка.

Мужчина понимает, что совсем скоро с Лоей придется расстаться. Животное растет не по дням, и содержать ее в обычной квартире скоро станет проблематично и небезопасно.

«В день она прибавляет по четыре килограмма. Сейчас он не смотрит на нас как на добычу, но с взрослением начнет проявляться охотничий инстинкт. На цепочку ее не посадишь, животному нужен большой вольер. Хотя, я бы не рискнул держать дома такую взрослую кошку. (…) Еще месяца четыре Лоя будет жить с нами, одновременно будем искать ей новый дом. Надеемся, что найдем для нее хороших хозяев», — сказал павлодарец. Лигр — самая большая кошка на планете.

Вес взрослой особи составляет 400 килограмм.