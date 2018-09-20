Гости, присутствующие на свадьбе, засняли на видео, как молодожены пытались повторить культовую сцену из фильма «Титаник», передает NUR.KZ.

Где именно снято видео — неизвестно, но опубликовано оно в группе «ТӨРТ САУСАҚ» в Facebook.

На кадрах ролика видно, как жених с невестой встали на площадку, которую подняли шесть мужчин.

Судя по всему, молодожены пытались продублировать сцену из фильма, где главные герои стоят на носу судна.

Титаник Опубликовано Сәпөком Сашком Понедельник, 17 сентября 2018 г.

В какой-то момент что то пошло не так: площадка порвалась и невеста рухнула вниз, при этом оголившись. Гости увидели нижнее белье девушки.