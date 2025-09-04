Новые подробности избиения певицы на свадьбе в Туркестанской области

В Туркестанской области на свадьбе произошёл инцидент: мужчина ударил певицу во время её выступления. Видео быстро разошлось в социальных сетях, а полиция возбудила уголовное дело.

Певицу ударил мужчина во время выступления. Инцидент произошел в селе Загамбар Толебийского района Туркестанской области. На кадрах, что разлетелись в соцсетях, после удара женщина прикрывает лицо и садится на пол. По словам артистки, инцидент произошёл 31 августа. Она считает случившееся преднамеренным нападением.

Азода Толайкызы, певица: «В тот день он внезапно подошёл и избил меня. Я какое-то время была без сознания. Скорая помощь и участковый полицейский приехали только спустя более часа».

Певица жалуется, что участковый полицейский, хоть и приехал, не стал выяснять обстоятельства, её заявление не приняли и дело не зарегистрировали. По мнению жертвы, возможно, они ждали, пока сойдут синяки на теле.

Азода Толайкызы, певица: «На экспертизу меня вовремя не вызвали, решения не приняли, постановление не вынесли. Таким образом, затягивалось время моего дела. Работа по проверке выполнена не полностью. Из-за того, что меня сильно избили, сейчас у меня болит голова и я не могу выходить на работу».

По неофициальной информации, мужчина, ударивший певицу, может быть её бывшим тестем. По данным областного департамента полиции, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье побои. Подозреваемый установлен и доставлен в полицию, начаты следственные действия.