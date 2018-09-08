На мужчину, проходившего мимо одного из жилых домов, с балкона рухнул кот, вес которого составлял 5,8 килограмма.

Неожиданное столкновение закончилось для кота трагически – он скончался на месте происшествия. А вот мужчину пришлось госпитализировать.

Как сообщает РенТВ со ссылкой на издание Corriere della sera, инцидент имел место в итальянском городе Турине.

После произошедшего пострадавший мужчина обратился в суд с иском на хозяйку кота. Итальянец обвиняет женщину в недостаточном контроле над своим питомцем и причинении вреда здоровью по неосторожности.

Отмечается, что кошатница уже выплатила штраф местным властям из-за случившегося казуса.